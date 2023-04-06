Суверенной экономике нужны суверенные налоги

Подмена понятий?

В своем сообщении модератор сессии, президент ZENDEN Group и общественный деятель Андрей Павлов, заострил внимание на то, что при значительном росте субъектов малого и среднего бизнеса за последние годы, их вклад в ВВП не вырос, а даже снизился.

«За семь лет, начиная с 2016 года, количество зарегистрированных МСП выросло на 590 966 участников», — сказал Павлов. Однако, по его словам, одновременно с этим вклад этого сектора в экономику «просел» более, чем на 10%. Он объясняет это тем, что с 2020 года, когда были внесены поправки в «Закон об МСП», предпринимателями стали считать и многих самозанятых.

После изменения закона правительство приняло постановление № 1536 о том, что самозанятым доступны льготы, которые перечислены в нацпроекте поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. И те из самозанятых, кто обратились за этими льготами, стали числиться представителями МСП.

«У нас сегодня уже более 7 млн самозанятых, а к концу 2024 года их будет 11-12 миллионов», — дал прогноз модератор.

Но большинство самозанятых, даже и тех, кто обратился за предпринимательскими льготами, никакие не бизнесмены, а обычные наемные работники. Просто работодатели предлагают им обзавестись статусом самозанятого, чтобы самостоятельно рассчитываться с государством по упрощенной системе налогообложения. По словам Павлова, оформленный по ТК работник обходится предприятию почти на 80% дороже, чем самозанятый. Он сделал вывод, что к развитию бизнеса рост числа зарегистрированных МСП не имеет никакого отношения.

О порог налоговой истоптали всю обувь

Данные о сокращении вклада малых и средних предпринимателей в экономику (на 10%), озвученные модератором, не обязательно принимать, как вполне точные. Подсчитать это самостоятельно трудно, а Росстат ни о чем подобном не сообщал. Однако сам факт, что нижний сегмент бизнеса в нашей стране по прежнему не чувствует себя вполне уверенно, никто и не пытается отрицать. По мнению участников сессии, сдерживающих факторов как минимум два.

Первый из них – налоговый. Сравним нашу ситуацию с практикой растущего много лет Китая. В начале пандемии в России поднимают НДС с 18 до 20%, а в Китае поступают иначе – снижают с 16% до 13%, и повышать его пока никто не собирается. Потому что у них стоит задача по росту ВВП на 7%.

По словам Андрея Павлова, вторая проблема после НДС в России — это социальные налоги, которые предприниматель назвал катастрофическими. «Полные социальные налоги (более 30%) платят в первую очередь все производственные, промышленные предприятия. В малом бизнесе ситуация другая: все еще есть серые схемы, а также при льготах налоговая нагрузка на зарплаты составляет 8-10%». Налоговики, отмечает он, не проявляет к промпредприятиям никакого снисхождения, так как их проше всего проверить: все на виду, имущество и процессы.

Вторая проблема – преимущество, которое часто и неясно, за какие заслуги, получает зарубежный бизнес перед отечественным.

«С 1 апреля 2023 года иностранные компании могут завозить свой товар на таможенные бондовые склады в России, и реализовать его без налогов. Это значит, что государство вновь отдает бесплатно долю рынка иностранным игрокам. Разве это защита нашего рынка, забота о российском производителе?», – удивляется Андрей Павлов.

Далее он привел привел из сферы легпрома: Советский Союз производил более 700 млн пар обуви в год. Сегодня Россия производит в год около 100 млн пар. «Поэтому, чтобы производить хотя бы 250 млн. пар российской обуви в год, необходимы три важных шага: защитить наш рынок («Нет импорту без НДС!»), сделать для легкой промышленности социальные налоги 12%, для того чтобы легальные предприятия получили возможность конкурировать с нелегальными предприятиями и самозанятыми, и третье – снизить НДС до 13%. И бизнес сразу станет обеляться. Начнет расти предпринимательская инициатива» — заключил предприниматель.

Есть ли жизнь без НДС

В 2022 году в качестве эксперимента Правительство России отменило НДС для ряда компаний, выручка которых не превышает 2 млрд рублей в год. Под эту новацию попал ресторанный бизнес. Как рассказал председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, средний по стране рост выручки, по данным ФНС, составил 35%, рост собираемости налогов с зарплат по Москве — 46%.

«Это яркий пример того, как может вырасти отрасль всего за один год после налоговых изменений», — сказал Миронов.

О реальном опыте бизнес-взаимодействия со страной, где НДС меньше российского — Узбекистаном, рассказал владелец «Ивановской текстильной компании» Юрий Шилов.

«Мы разместили производство в Узбекистане и можем назвать плюсы. Первый — НДС 12% для любого среднего и крупного бизнеса. Второй плюс – социальные налоги 12%, при этом, если ты ещё и экспортёр, то эти налоги можно обнулить. Если ты открываешь предприятия в промышленной зоне и вкладываешь 10 млн. долларов, то ты не платишь таможенные пошлины и налоги в течении 10 лет. Если вкладываешь 5 млн долларов – не платишь пять лет, если 3 млн — три года. При таком налогообложении, налоги платят в белую и даже мыслей нет использовать серые схемы», — заключает предприниматель.

Как отмечают организаторы, основанный известным промышленником и общественным деятелем, совладельцем завода «Ростсельмаш» Константином Бабкиным Московский экономический форум (МЭФ) за 10 лет его проведения стал крупным ежегодным деловым событием страны. Его особенность: нацеленность на выработку альтернативных предложений по развитию российской экономики

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