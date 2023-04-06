Наиболее эффективным оказался мобилизационный сценарий

Российские компании смогли в 2022 году воспользоваться тем самым окном возможностей на фоне санкций, о котором неоднократно говорил в своих выступлениях президент Владимир Путин. Безусловно, сделать это смогли далеко не все, однако исследование ВШЭ «Адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания» показало, что почти трети (28%) опрошенных компаний удалось воспользоваться ситуацией.

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В докладе, в частности, отмечается, что 9% фирм смогли увеличить свою долю на традиционных рынках, 7% нашли ниши для новых продуктов, а 6% вообще вышли на новые рынки. Еще 4% получили кадровый выигрыш — наняли новых сотрудников.

Кто молодец?

Естественно, санкционный профит распределился неравномерно, как по отраслям, так и по масштабу.

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«На отраслевом уровне мы видим, что это прежде всего машиностроение и легкая промышленность (производство одежды, обуви)», — рассказал «Эксперту» директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев, — «В первую очередь речь идет не о крупных, а о небольших фирмах с численностью сотрудников на уровне 100 человек. У крупных компаний больше проблем, для них чаще наблюдается сочетание негативных и позитивных последствий санкций. Они чаще интегрированы в глобальную экономику и, как следствие, для них более характерны проблемы с логистикой, с импортом оборудования».

«Совершенно точно смогли выиграть небольшие компании, реализующие товары через маркетплейсы. Выросло число участников онлайн торговли и обороты этого сегмента. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, по итогам 2022 года внутренний рынок e-commerce вырос на 33%. Есть все предпосылки к тому, что такой рост сохранится в текущем году», — комментирует ситуацию председатель совета директоров Finbridge Леонид Корнилов, указывая на то, что в 2022 году малый и средний бизнес активно привлекал заемные средства на создание собственных производств и многие довольно успешно занимали ниши ушедших брендов.

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«В основном — в сегменте одежды, товаров для дома, БАДов, кормов для животных. Малый бизнес чутко отреагировал на изменение конъюнктуры рынка, расширялся, осваивал новые логистические маршруты», — добавляет Корнилов.

По словам доцента кафедры национальной экономики Экономического факультета РУДН Сергея Зайнуллина, неплохо проявили себя, например, представители пищевой промышленности.

«Ситуацией воспользовались и российские производственные компании, которые занимали нишу уходящих брендов, например, бренд лимонадов «Черноголовка» активно вытесняет бренды Кока Кола, Пепси, в том числе и из сетей фаст-фуд», — отмечает эксперт.

Кстати, пищевая отрасль по итогам 2022 года, в целом, показала пусть символический, но рост: по подсчетам INFOLine, он составил 0,4%. На скромность роста повлияло и снижение доходов населения, и снижение экспортных поставок. Тем не менее, продукция данной отрасли — не то, от чего люди могут отказаться, даже затянув пояса. Все-таки, людям нужна еда. А вот ту же покупку новой мебели можно и отложить, при необходимости. Что и отразилось на отечественном мебельном производстве, снизившемся в прошлом году на 3%. Но тем ярче на таком фоне смотрятся успехи предприятий, которые в условиях санкций увидели для себя если не окно, то хотя бы «форточку» возможностей.

«Мы видим, что в ряде секторов, например, в производстве мебели, на фоне общей просадки выручки отрасли, в том числе из-за проблем, связанных с уходом компаний с иностранными инвестициями, наблюдаются процессы активной трансформации сектора, повышения активности оставшихся на российском рынке компаний. Для этих компаний в большей степени характерна стратегия роста, состоящая в наращивании инвестиций и привлечении квалифицированных кадров. Таким образом, данные компании стараются занять возникшие ниши на рынке вследствие ухода части конкурентов», — отмечает Юрий Симачев.

Без проблем не обошлось

Уход иностранных инвесторов сказался на многих отраслях. Но ими список проблем не ограничился. Так, со сложностями, вызванными санкциями столкнулась большая часть предприятий обрабатывающей промышленности. Около 70% руководителей компаний из этой сферы сообщили исследователям о том, что их в той или иной степени затронули введенные ограничения.

В докладе ВШЭ отмечается, что ключевой проблемой для 41% компаний стали рост цен на сырье, материалы и комплектующие на внутреннем рынке; примерно 31% фирм столкнулся с затруднениями с импортом необходимых товаров и услуг, более 22% — с логистическими проблемами, а сложности с импортом оборудования испытывали порядка 19% компаний.

«Снижение импорта товаров в 2022 году составило только 16%, по данным ФТС. В целом по итогам, 2022 года объем промышленного производства даже снизился на 0.6% Выросла металлургия, ВПК, производство удобрений, но существенно упало автомобилестроение, более чем на 50%», — указывает Сергей Зайнуллин, — «Причины — нехватка длинных дешевых кредитов, высокие процентные ставки по кредитам и жесткие требования банков к производителям, дефицит комплектующих и запчастей, а также либеральный режим импорта. Так что пока основным выгодоприобретателем ухода западных компаний стали производители из Китая и стран ЮВА».

И реалисты, и финансисты

Однако в ВШЭ настроены не так пессимистично: в докладе, посвященном результатам исследования, отмечается, что результаты 2022 года были ощутимо лучше стартовых ожиданий: они показали, что и власти могут действовать оперативно, принимая необходимые меры поддержки, и российский бизнес с высокой долей вероятности может адаптироваться к сложностям.

«Санкции могут непреднамеренно стимулировать рост внутренних производственных секторов или способствовать индустриализации. Экономика в целом, а также ее экономические агенты, ожидающие введения санкций, могут успеть адаптироваться к возможным ограничениям», — цитирует ТАСС выдержку из доклада.

Получается, что Россия вновь отработала исторически проверенный кейс — действовала не благодаря, а вопреки. Ведь в предыдущие годы столько говорилось о том, что отечественная экономика готова к «рывку», что ресурсы есть, идеи есть — но именно мобилизационный сценарий оказался наиболее эффективным. И может не рывок, но достаточно размашистый шаг в нужном направлении все-таки был сделан. Остается надеяться на то, что на этом шаге запас хода российских компаний не закончится, а государство, при необходимости, оперативно «подзаправит» тех, кто начал движение.