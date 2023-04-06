ОПЕК+ помог цене на нефть марки Urals превысить 60 долларов за баррель

Неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,6 млн бар./д. спровоцировало ралли на нефтяных рынках. Резко пошли вверх цены на все марки нефти, включая главную российскую нефть – марки Urals. Страны G7 особенно недовольны рывком Urals, потому что из-за нефтедобывающих стран, решивших откорректировать цену на «черное золото» снижением ее добычи, цена барреля нефти Urals сейчас, сообщает Reuters, превысила установленный Семеркой четыре месяца назад потолок цен – 60 долларов за баррель.

Это, пожалуй, первое за четыре месяца серьезное испытание нефтяного потолка цен, потому что все время, прошедшее после 5 декабря 2022 года, дня ввода ценового потолка, основную российскую нефть продавали значительно дешевле 60 долларов за баррель.

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Впрочем, в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне пока особых волнений не заметно. Дело в том, что ценообразование и все остальное в энергетике – процесс очень сложный. Сейчас, например, из-за тонкостей оформления и проведения сделок по продаже и покупке «черного золота», на момент закрытия сделок она все еще остается ниже 60 долларов за баррель.

Говоря о нефти Urals, следует упомянуть соглашение между крупнейшей российской нефтедобывающей компанией «Роснефть» и самой крупной индийской нефтеперерабатывающей компанией Oil Corp, подписанное в конце марта. Индийские компании покупают у «Роснефти» нефть с существенными скидками, достигающими 14-17 долларов за баррель. На этой неделе скидка несколько уменьшилась – до 12-14 долларов.

Для майских поставок нефти Urals в китайские порты скидка тоже уменьшилась: с 10-11 долларов за баррель для грузов с доставкой в апреле до 8-9 долларов для поставок в мае.

К тому же, с 1 апреля в России изменился механизм подсчета цен на Urals. Важность этой цены заключается в том, что по ней рассчитываются главные налоги, уплачиваемые российскими нефтяниками в бюджет.

В результате этих изменений после 1 апреля цена нефти марки Urals не может быть ниже фиксированной скидки к эталонному сорту североморской нефти Brent. В апреле из цены барреля Brent необходимо вычитать 34 доллара, в мае – 31 доллар, в июне – 28 долларов, а в июле – 25 долларов.

В финском Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) подсчитали, что в марте баррель нефти марки Urals продавался за 55 долларов при дисконте в 20-25 долларов за баррель. С одной стороны, это ниже потолка цен G7, к которому примкнули ЕС и Австралия, а с другой – выше 49,5 долларов, определенных Министерством финансов РФ для расчета налогов за февраль.



















