Новости спецоперации: российские силы заняли железнодорожную станцию в Артёмовске

Российские силы заняли железнодорожную станцию в Артёмовске (украинское название Бахмут). Таким образом, уже практически весь города находится в руках российских сил.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Практически весь город в руках наших военных, – подчеркнул он. – Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами – это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция Бахмут-1. После этого противнику пришлось несколько хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи».

Он также отметил, что за последние сутки, особенно на фоне визита Владимира Зеленского в Польшу, где президент Украины заявлял, что ВСУ, возможно, придётся оставить Артёмовск, украинские войска оставили несколько позиций в этом населённом пункте, опасаясь оказаться в окружениях в самом городе.

При этом Гагин подчеркнул, что покинуть Артёмовск уже невозможно, так как все дороги, в том числе на Часов Яр, находятся под артиллерийским контролем российских сил.

«Сейчас в украинском сегменте появилась некая паника, которую рождают военнослужащие ВСУ, которые выходят на связь и рассказывают о том, что они рискуют попасть в настоящий котел и, скорее всего, будут выходить из города», – резюмировал советник Дениса Пушилина.

Как ранее писал «Эксперт», согласно данным Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», украинские военные начали массово отступать из Артёмовска в связи с угрозой окружения. По словам украинских военных аналитиков и бойцов ВСУ, «на бахмутском направлении ситуация приближается к критической».

Напомним, ещё 3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «юридически» Артёмовск взят под контроль, противник вытеснен в западные районы города.

