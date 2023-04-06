«Озон» заносит убытки в плюс

Инвесторы прекрасно понимают, что «Озон» сейчас находится в стадии бурного развития и завоевания рынка, что невозможно без масштабных инвестиций. Поэтому прибыль для компаний сектора «новой экономики», в отличие от тех же банков или производителей сырьевых ресурсов, далеко не главный показатель оценки инвестиционной привлекательности эмитента.

Впрочем, и с прибыльной статьей бюджета не все так плохо. Относительно 2021 г. убыток вырос всего на 2%, из которых 10,2 млрд руб. — следствие пожара в августе 2022 г. Этот момент, кстати, вызывает вопросы: ранее компания говорила, что уничтоженная пожаром продукция была застрахована.

Сама компания объясняет убыток продолжающимися инвестициями в логистическую инфраструктуру в регионах и в продукты для продавцов и покупателей. Это подтверждается тем, что такой, более важный для «компаний роста» показатель как выручка, вырос в прошлом году на 55%, количество заказов более чем удвоилось, а убыток по скорректированной EBITDA составил всего 3,2 млрд руб., против 41,2 млрд руб. годом ранее.

Еще один значимый показатель для компаний отрасли — оборот от продаж (GMV) — вырос на 86% за год — до 832,2 млрд рублей — и даже превысил прогнозы самого «Озона».

Очень сильными были результаты и за 4-й квартал прошлого года: относительно последних трех месяцев 2021 г. число заказов подскочило на 90%, а выручка — на 41%. При этом скорректированная EBITDA была отрицательной лишь в первом квартале прошлого года.

Несмотря на хорошие результаты, депозитарные расписки «Озона» возглавили рейтинг аутсайдеров, теряя к 16:00 мск около 4%. Такая динамика бумаги связана с тем, что сильная отчетность эмитента ожидалась рынком, и многие под нее покупали акции заранее. Так, с 27 марта по вчерашний день бумага выросла на 9,7%. Теперь пришло время фиксировать спекулятивную прибыль.

Дополнительным негативом для «Озона» стало сегодняшнее резкое падение курса рубля. Сейчас более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, продавая в том числе и зарубежную продукцию, цена которой зависит от курса рубля.

С конца сентября прошлого года бумага находится в восходящем тренде, подорожав за это время более чем на 70%. Все попытки сломать эту тенденцию пока не приводят к успеху и завершаются новой волной локального роста.

Сейчас расписки «Озона» торгуются на линии поддержки восходящего тренда, и с большой вероятностью можно ждать их отскока вверх.