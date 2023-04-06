Пекин обозначил «первую красную линию» в отношениях с Вашингтоном

Тайваньский вопрос является «первой красной линией» в американо-китайских отношениях, которую США нельзя переступать.

Статья по теме: Тайваньский вопрос

Об этом заявил МИД Китая.

Статья по теме: Ценный урок Китая

«Тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая и первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать. Независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью по обе стороны пролива, и это тупиковый путь», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте. Подчеркивается, что в ответ на ошибочные действия США и Тайваня Пекин примет «сильные и решительные меры».

Таким образом МИД КНР отреагировал на визит в США президента Тайваня Цай Инвэнь. Как пишет South China Morning Post, во вторник, 4 апреля, Инвэнь прилетела в Лос-Анджелес, где встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Встреча прошла в президентской библиотеке Рональда Рейгана в Сими-Вэлли, в ней участвовали и другие представители нижней палаты Конгресса США. Визит стал седьмой поездкой главы Тайваня в Соединенные Штаты с момента вступления в должность в 2016 году. Посольство Китая в Вашингтоне выразило протест в связи с визитом и назвало действия Вашингтона «серьезной ошибкой».

Визит Цай Инвэнь в США также прокомментировало китайское Минобороны, потребовавшее от Вашингтона прекращения контактов с Тайванем. В ведомстве призвали соблюдать принцип «одного Китая» и остановить вмешательство во внутренние дела КНР. Там подчеркнули, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет находиться в высокой степени боевой готовности для защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны, а также для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе.