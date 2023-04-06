Первый полет «Байкала» на полностью российском двигателе состоится в 3-м квартале 2024 года

Первый полет легкого многоцелевого самолета «Байкал» на полностью российском двигателе ВК-800СМ состоится в третьем квартале 2024 года.

Об этом рассказал главный конструктор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Сергей Вакушин, пишет ТАСС.

«Третий квартал 2024 года — первый полет в составе опытного образца ЛМС-901», — приводит агентство слова специалиста.

Главный конструктор УЗГА рассказал, что к концу текущего года планируется завершить подготовку к первому вылету двигателя в составе летающей лаборатории, до конца 2024 года будет получен сертификат на ВК-800СМ. Начало серийного производства на 30 двигателей в год намечено на 2025 год.

Первый полет легкого многоцелевого самолета «Байкал» состоялся в январе прошлого года в Екатеринбурге на моторе General Electric H80-100.

Предполагается, что воздушное судно станет альтернативой многоцелевому советскому самолету Ан-2.

АО «Уральский завод гражданской авиации» — крупнейшее авиастроительное и авиаремонтное предприятие Свердловской области, специализирующееся на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники. Перспективные проекты компании связаны с созданием самолетов для местных и региональных воздушных линий, указывается на сайте УЗГА.