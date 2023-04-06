Почему юань может обойти доллар

В ответ на санкционное давление, замораживание принадлежавших нашей стране валютных средств, размещенных в финансовых учреждениях стран Западной военно-политической коалиции, руководством России принято решение по диверсификации валютной корзины, и поэтапный переход на взаиморасчеты в национальной валюте при экспортно-импортных операциях.

Налаженные за десятилетия экономические взаимоотношения между Россией и странами ЕС поэтапно, с введением очередного пакета санкционных мер, — сворачиваются. Наша страна выходит на новые рынки, выстраивает новые логистические маршруты. Налаживаемое взаимодействие носит явно долгосрочный характер, поэтому Россия переходит на взаиморасчеты в национальной валюте дружественных стран.

Основные торговые партнеры поддержали инициативу нашей страны: при взаиморасчетах с Китаем, Индией, Белоруссией, Турцией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока, Азии и Африки оплата за сырье, товары и услуги, частично осуществляется в национальных валютах.

При этом в мире при взаиморасчетах сегодня лидируют доллар США и евро — около 80% платежей осуществляются в этих валютах, около 10% приходится на британский фунт и японскую иену.

Россией же создан прецедент, который в будущем окажет существенное давление на валюты недружественных стран. Государства, которые подвергаются постоянным необоснованным нападкам стран «золотого миллиарда», поэтапно будут переходить на иные варианты межнациональных расчетов. В этой связи особенно интересен китайский юань: так как КНР торгует практически со всеми странами мира, ее нацвалюта становится востребованной денежной единицей. Она также вызывает особое доверие и интерес участников финансового рынка: в валютных резервах России его доля превысила отметку 17%.

Напомню, что до начала Второй мировой войны основной мировой резервной валютой считался английский фунт стерлингов. Однако война на европейском континенте ослабила экономическое развитие Британии, а многие страны, в которых происходили военные действия, лежали в руинах. Вопросы экономического развития были второстепенными, все с нетерпением ждали окончания войны.

В 1944 году американцы, воспользовавшись упадком и слабостью Британии, сумели организовать и провести с 1 по 22 июля 1944 г. Бреттон-Вудскую конференцию, на которой посланники 44 стран мира рассмотрели вопросы дальнейшего экономического развития. Тогда организаторы добились утверждения доллара США в качестве мировой резервной валюты.

Тогда доллар был привязан к золоту, тройская унция была равна $35. Но после того, как некоторые страны начали возвращать бумажные купюры в США и требовать передачи золота, которым была обеспечена валюта, 15 августа 1971 года американская сторона в одностороннем, спешном порядке отвязала свою национальную валюту от золотого запаса и, соответственно, лишила каких-либо гарантий. С этого момента доллар США ничем не обеспечен. Тем не менее, это признанная во всем мире платежная единица, которая, по сути, сама по себе ничего не стоит — это фикция.

Поэтому созданный нашей страной прецедент по использованию при взаиморасчетах национальной валюты имеет перспективы на долгосрочный период: ежегодно использование национальных платежных средств будет расти. Вместе с тем, денежные единицы стран золотого миллиарда будут становиться все менее востребованы, подвергаться инфляционным процессам, и терять резервную привлекательность.

Предсказуемый рост на краткосрочную и долгосрочную перспективу имеет китайский юань, так как около 19% мировой торговли приходится на Поднебесную. Так что китайская валюта может использоваться как резервная, в валютных корзинах всех государств мира. Если американская валюта подтверждена военной силой, то китайская — товарами и услугами, которые можно приобрести за юань.