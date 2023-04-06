Почти полмиллиона «квадратов» офисов возведут инвесторы Москвы по госпрограмме

Инвесторы Москвы возведут около двух млн. кв. м. недвижимости, включая почти полмиллиона «квадратов» офисов, в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Таковы условия девяти соглашений, подписанных между властями города и девелоперами. Об этом сообщила 6 апреля пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова.

Напомним, городская программа КРТ разработана, чтобы вернуть в хозяйственный оборот заброшенные территории города. Девять проектов, которые уже реализуют инвесторы, представляют собой редевелопмент двух участков бывшей промзоны «Коровино», бывших промзон «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», а также неэффективно используемой территории в Коптево, заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино и заброшенного участка с недостроем в Тимирязевском районе.

«В девяти проектах инвесторы, определенные на торгах, планируют возвести почти два млн. кв. м. нежилой недвижимости, 458 тыс. из которых – офисы. Создание современных деловых пространств станет еще одним фактором развития городской среды», — сказал Владимир Ефимов. Всего, по его словам, после завершения этих проектов в Москве появится около 43 тыс. рабочих мест.

Кроме бизнес-центров, девелоперы построят в столице 5 школ, 6 детских садов и четыре спорткомплекса. «А также кафе, магазины, отделения банков и другие необходимые для комфортной жизни москвичей общественно-деловые объекты», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.