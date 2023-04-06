Приговоры о смертной казни в ДНР не были исполнены в связи с присоединением региона к России

Донецкая Народная Республика отменила смертную казнь после вхождения в состав Российской Федерации.

Об этом рассказала депутат Народного совета ДНР, член Совета по правам человека при президенте РФ Елена Шишкина, передает ТАСС.

«С момента вхождения в состав РФ на территории региона применяется законодательство, не противоречащее федеральному. Поэтому уже с октября [2022 года] на территории республики действуют, а правоохранительные органы руководствуются Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами РФ. Такая мера, как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», — пояснила правозащитница. Она уточнила, что приговоры, вынесенные до вхождения республики в состав РФ, исполнены не были.

В июле 2022 года парламент ДНР отменил мораторий на смертную казнь. Однако, пишет агентство со ссылкой документы, опубликованные 2 октября на сайте российского Конституционного суда, противоречащие Конституции РФ нормы законодательства не применяются на вошедших в состав России территориях.

Напомним, в прошлом году в Донецкой Народной Республике были вынесены смертные приговоры гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне ВСУ.