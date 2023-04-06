Путин и Лукашенко проводят в Москве заседание Высшего Совета Союзного государства

В Большом Кремлевском дворце проходит Заседание Высшего государственного совета Союзного государства, в ходе которого его члены обсудят экономические вопросы.

Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Сегодня мы, как договорились, обсудим вопросы социально-экономического характера», – сказал президент Белоруссии в начале заседания.

В свою очередь в пресс-службе Кремля заявили, что на повестке дня – выполнение «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы».

Этот документ предусматривает совместную работу по 28 отраслевым Союзным программам.

Ранее «Эксперт» писал, что 2 апреля президент РФ Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Лукашенко поздравительную телеграмму по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, пожелав ему «крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам – счастья и процветания».

