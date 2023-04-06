Путин: киевский режим вчера цинично уничтожил своих военных

Киевский режим жесток не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с временно исполняющим главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. По его словам, вчера украинские силовики цинично уничтожили своих же военных, передаёт РИА Новости.

«К сожалению, мы имеем дело с режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим», – подчеркнул российский лидер.

Как подчеркнул Путин, «наша задача – отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб».

Ранее «Эксперт» писал, что Путин пообещал втрое больше снарядов и танков в ответ на поставки западного оружия на Украину.