«Ростех» разработал способ контроля качества деталей авиадвигателей с помощью нейротехнологий

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») изобрела новый метод люминесцентного контроля качества деталей авиационных двигателей с применением машинного зрения и нейросетевых технологий.

Как сообщается на сайте госкорпорации, разработка рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн», предполагающая использование передовых алгоритмов обработки изображений, позволит в том числе автоматизировать процесс оценки качества лопаток силовых установок.

«Новый способ автоматизированного люминесцентного контроля обеспечивает съемку всех поверхностей детали, поиск дефектов, расчет их геометрических характеристик, классификацию и определение годности изделия согласно нормативной документации. Данный способ позволяет выявлять все типы дефектов, в том числе трещины, корольки, спаи и др. Применение этого метода контроля в технологическом производственном процессе повышает точность и достоверность получаемых результатов», — говорится в сообщении.

Как отметил директор по информационным технологиям «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев, предприятие активно отрабатывает различные варианты применения машинного зрения именно для контроля качества продукции.

«Использование алгоритмов обработки изображений и нейросетевых технологий прошло проверку и доработку на специально созданном опытном стенде. Применение технологии машинного зрения на нашем производстве кратно увеличивает пропускную способность участка контроля и снижает требования к персоналу», — рассказал он.

Сообщается, что дополнительным эффектом от применения технологии является формирование «цифрового следа» изготавливаемой продукции, который позволит проводить ретроспективную аналитику производственного процесса с целью оптимизации.