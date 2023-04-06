«Русснефть» продолжает удивлять

Все внимание трейдеров сегодня было приковано к ситуации с рублем, который ускорил снижение относительно последних дней. В четверг он ослаб к доллару на 1,9% — Последняя сделка прошла по котировке 81,375 руб. за доллар.

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