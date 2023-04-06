Все внимание трейдеров сегодня было приковано к ситуации с рублем, который ускорил снижение относительно последних дней. В четверг он ослаб к доллару на 1,9% — Последняя сделка прошла по котировке 81,375 руб. за доллар.
«Русснефть» продолжает удивлять
Индекс Мосбиржи сегодня пытался продолжить рост, но продажи под конец дня увели его чуть ниже 2500 пунктов. Лучше рынка выглядели акции экспортеров — из-за снижения курса рубля. Продолжала необъяснимый рост «Русснефть»
Коллаж: Тамара Ларина
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