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«Русснефть» продолжает удивлять

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
6 апреля 2023, 20:28

Индекс Мосбиржи сегодня пытался продолжить рост, но продажи под конец дня увели его чуть ниже 2500 пунктов. Лучше рынка выглядели акции экспортеров — из-за снижения курса рубля. Продолжала необъяснимый рост «Русснефть»

Коллаж: Тамара Ларина