После того, как Финляндия официально стала 4 апреля 31-м членом НАТО, напряженность между Турцией и Швецией только возросла. По данным шведского таблоида Expressen, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сравнил Швецию и навязчивое желание отдельных шведов сжигать Коран с нацистской Германией. Дело в том, что Административный суд Стокгольма признал сжигание Корана вполне законным действием на территории королевства и отменил запрет полицейских на сожжение священной книги. Понятно, что такое решение шведского суда не приближает Швецию к НАТО, потому что турецкий и венгерский парламенты упорно не включают Швеции зеленый свет для вступления в Североатлантический альянс. Напомним, что заявку на вступление в него должны одобрить все страны-члены НАТО, а у Турции и Венгрии накопилось много серьезных претензий к северному королевству. Напомним также, что 21 января 2023 года датский экстремист шведского происхождения Расмус Палудан сжег Коран во время акции протеста перед турецким посольством в Стокгольме, после чего разногласия между Турцией и Швецией еще больше усилились.

Судя по всему, шведам обидно, что финнов приняли в НАТО, а их держат перед закрытой дверью. Разумных объяснений, с какой целью Швеция должна вступить в НАТО, шведские СМИ не приводят. Более того, шведы не воевали более 200 лет. За все эти годы никто ни разу не угрожал Швеции из Москвы: ни царская Россия, ни СССР, ни современная Российская Федерация. Благодаря политике нейтралитета Швеция имела свой суверенитет. У Финляндии суверенитета не было, а у Швеции он был. Достаточно сказать, что во время войны во Вьетнаме США дважды замораживали дипломатические отношения со Швецией и отзывали своего посла из Стокгольма: первый раз на два года с февраля 1968 по февраль 1970 годов и второй – на год с лишним в декабре 1972 года. В обоих случаях в Вашингтоне были крайне недовольны Улофом Пальме: в первом случае он будучи еще министром образования участвовал в антивоенной демонстрации в Стокгольме с вьетнамским послом, а во втором, уже возглавив шведское правительство, сравнил в выступлении по радио бомбардировки американской авиации Ханоя с худшими злодеяниями фашистов в годы Второй мировой войны. Вашингтон назвал это сравнение очень серьезным оскорблением и на год с небольшим отозвал посла. Кстати, после убийства Улофа Пальме в 1986 году отношения между США и Швецией сразу резко потеплели.