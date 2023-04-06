Швеция может и не вступить в НАТО

После того, как Финляндия официально стала 4 апреля 31-м членом НАТО, напряженность между Турцией и Швецией только возросла. По данным шведского таблоида Expressen, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сравнил Швецию и навязчивое желание отдельных шведов сжигать Коран с нацистской Германией. Дело в том, что Административный суд Стокгольма признал сжигание Корана вполне законным действием на территории королевства и отменил запрет полицейских на сожжение священной книги. Понятно, что такое решение шведского суда не приближает Швецию к НАТО, потому что турецкий и венгерский парламенты упорно не включают Швеции зеленый свет для вступления в Североатлантический альянс. Напомним, что заявку на вступление в него должны одобрить все страны-члены НАТО, а у Турции и Венгрии накопилось много серьезных претензий к северному королевству. Напомним также, что 21 января 2023 года датский экстремист шведского происхождения Расмус Палудан сжег Коран во время акции протеста перед турецким посольством в Стокгольме, после чего разногласия между Турцией и Швецией еще больше усилились.
Судя по всему, шведам обидно, что финнов приняли в НАТО, а их держат перед закрытой дверью. Разумных объяснений, с какой целью Швеция должна вступить в НАТО, шведские СМИ не приводят. Более того, шведы не воевали более 200 лет. За все эти годы никто ни разу не угрожал Швеции из Москвы: ни царская Россия, ни СССР, ни современная Российская Федерация. Благодаря политике нейтралитета Швеция имела свой суверенитет. У Финляндии суверенитета не было, а у Швеции он был. Достаточно сказать, что во время войны во Вьетнаме США дважды замораживали дипломатические отношения со Швецией и отзывали своего посла из Стокгольма: первый раз на два года с февраля 1968 по февраль 1970 годов и второй – на год с лишним в декабре 1972 года. В обоих случаях в Вашингтоне были крайне недовольны Улофом Пальме: в первом случае он будучи еще министром образования участвовал в антивоенной демонстрации в Стокгольме с вьетнамским послом, а во втором, уже возглавив шведское правительство, сравнил в выступлении по радио бомбардировки американской авиации Ханоя с худшими злодеяниями фашистов в годы Второй мировой войны. Вашингтон назвал это сравнение очень серьезным оскорблением и на год с небольшим отозвал посла. Кстати, после убийства Улофа Пальме в 1986 году отношения между США и Швецией сразу резко потеплели.
Сейчас таких политиков, как Улоф Пальме, в Швеции, увы, нет. Швеция добровольно хочет отказаться от своего суверенитета и от своей миротворческой миссии. Понятно, что шведы засиделись без войны. Но отдают ли шведские власти себе отчет в том, чем всё это может обернуться для их собственных граждан? Пока граждане Швеции пребывают в полной уверенности, что НАТО будет их защищать, а им для этого ничего не нужно будет делать. Они уверены, что у них не будет никаких мобилизаций, что никто из них не будет убит на фронте в случае боевых действий, что они откупятся от альянса при помощи своего военно-промышленного комплекса, одного из самых мощных в мире. Более того, шведские граждане уверены, что их страна по-прежнему сохраняет нейтралитет в политике. Показательный факт: вопрос об отказе от нейтралитета ни разу не обсуждался в риксдаге, парламенте Швеции, и, естественно, не ставился на голосование. 22 марта этого года в риксдаге состоялось голосование по вопросу о вступлении Швеции в НАТО, в котором сторонники членства в альянсе убедительно победили. Получается, что до этой даты заявку Швеции на вступление в НАТО не ратифицировали не только Турция и Венгрия, но и… сама Швеция.
Швеция даже не понимает, в какую грязную игру ее втягивают. Не так давно норвежский таблоид Aftenposten упомянул, что шведский нейтралитет приказал долго жить еще 30 лет назад, в 1994 году, когда Швеция вступила в ЕС, но при этом Aftenposten забыл упомянуть, какой именно договор между ЕС и Швецией свидетельствует о том, что Швеция отказывается от политики нейтралитета.
Норвежское издание неоднократно писало, насколько выгодно для Норвегии вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Норвегия не хочет платить 2% от ВВП Североатлантическому альянсу, как того требует негласное требование. В Осло надеются, что это будут делать Финляндия и Швеция. Из 30 стран-членов НАТО только 7 тратят на оборону не менее двух процентов от ВВП. Да и вообще, Норвегия уверена, что в случае опасности Финляндия и Швеция ее прикроют, а сами норвежцы тихо отсидятся в своей богатой и благополучной стране.
Несомненно, в Швеции сейчас нелучший фон для вступления в НАТО. В королевстве царит самый настоящий разгул преступности. С рождественских праздников Стокгольм терроризируют банды иммигрантов, которые воюют между собой за сферы влияния. Особенно лютует банда 36-летнего наркобарона из Уппсалы. Этот бандит давно уже бежал из Швеции, но продолжает руководить бандами иммигрантов и пишет в запрещенных соцсетях под ником Курдский Лис. Практически каждый день в Стокгольме можно услышать стрельбу. Полицейские и самые обычные граждане, не имеющие никакого отношения к преступному миру, практически каждый день рискуют своими жизнями.
Но на этом несчастья и беды Швеции не заканчиваются. К сожалению, процент неблагополучных семей в королевстве растет. Шведский таблоид Aftonbladet отмечает, что люди с плохим образованием умирают раньше 65 лет. У них низкие доходы, поэтому их дети не могут получить необходимое для Швеции образование. А без хорошего образования в северном королевстве не выжить. В результате, дети в таких семьях не могут даже нормально питаться. По статистике, недоедает каждый пятый ребенок из таких семей. Плохое образование и низкие доходы ведут к бедности, болезням и ранней смерти. Этот невеселый вывод подтверждает и Министерство здравоохранения Швеции, которое подготовило специальный доклад по этому вопросу. Правда, с другой стороны, это не мешает шведам по-прежнему оставаться одной из самых здоровых наций и быть долгожителями.
Сейчас экономическое положение Финляндии и Швеции, где в довершение ко всему еще и сильный кризис на рынке жилья, оставляет желать лучшего. Обе страны присоединились к санкциям против России и пытаются вывести свой бизнес из нашей страны. При этом и Стокгольм, и Хельсинки имеют экспортные экономики и сильно зависят от экспорта товаров, произведенных ими. Конечно, и Швеция, и Финляндия ищут сейчас альтернативные рынки сбыта. Например, экспорт Финляндии в Киргизию в прошлом году увеличился, по данным финского медиаресурса HBL, на 800%. Но население Киргизии меньше 7 миллионов человек. Поэтому убытки для Финляндии очевидны. Однако логике и здравому смыслу финны предпочли сказки об украинской демократии. Одна надежда, что шведы воспользуются паузой и одумаются, спокойно взвесят все «за» и «против» и… еще передумают вступать в НАТО.