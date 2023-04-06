Прокуратура Швеции не может найти тех, кто взорвал «Северный поток»

Установить преступников, взорвавших осенью прошлого года обе очереди газопровода «Северный поток», будет трудно, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Швеции, которая отвечает за расследование теракта. Напомним, взрывы на дне Балтийского моря произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. «Шведский» взрыв произошел на глубине 80 метров. Прокурор, расследующий теракт под водой, сейчас жалуется на сложность и запутанность дела.
«Мы надеемся, что сумеем подтвердить, кто совершил это преступление,- говорится в заявлении прокурора Матса Лундквиста, возглавляющего расследование,- но следует заметить, что сделать это скорее всего будет трудно, учитывая обстоятельства. Мы работаем очень тщательно, ничего не пропускаем и буквально заглядываем под каждый камень…»
Расследование длится уже более полугода, но существенными успехами ни шведские, ни датские, ни немецкие правоохранители, тоже расследующие теракты, похвалиться до сих пор не могут. Хотя, конечно, это не означает, что версий того, кто и как взорвал газопровод, по которому в Германию шел из России дешевый природный газ, нет. Нельзя сказать, что их мало. Правда, все они не выдерживают критики. Особенно смехотворно выглядит придуманная, скорее всего, в Вашингтоне и Лондоне версия о причастности к взрывам украинской стороны. Немецкие стражи порядка задержали в январе этого года яхту, на которой согласно этой версии перевозилась взрывчатка. Немецкие СМИ сообщили, что ее могла арендовать и использовать какая-то украинская организация или организация, сочувствующая Киеву.
«Информации и новостей о диверсии в отношении газопроводов достаточно,- говорится в заявлении Матса Лундквиста.- Этот теракт несомненно стал открытой ареной для различных групп влияния. Они делают самые разные предположения и выдвигают самые разные версии, но все это никак не влияет на проходящее расследование. Оно основано на фактах и информации, полученной в результате анализа. Мы тщательно изучаем места преступления и сотрудничаем с властями в Швеции и других стран».
Фактически признаваясь в беспомощности и неспособности раскрыть теракт, шведские правоохранители в «сотрудничестве» с коллегами из Дании и Германии, о котором говорил прокурор Лундквист, упрямо отказываются не только сотрудничать с Россией, которая, если кто-то на Западе забыл, имеет не меньшее, чем они, отношение к «Северным потокам», но и даже делиться информацией с российскими правоохранителями. Такое заслуживающее лучшего применения упрямство неизбежно приводит к мысли о том, что скандинавам и особенно немцам есть что скрывать и что они прямо или косвенно участвовали в организации и проведении взрывов на дне Балтийского моря.