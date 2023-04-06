Прокуратура Швеции не может найти тех, кто взорвал «Северный поток»

Установить преступников, взорвавших осенью прошлого года обе очереди газопровода «Северный поток», будет трудно, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Швеции, которая отвечает за расследование теракта. Напомним, взрывы на дне Балтийского моря произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. «Шведский» взрыв произошел на глубине 80 метров. Прокурор, расследующий теракт под водой, сейчас жалуется на сложность и запутанность дела.

«Мы надеемся, что сумеем подтвердить, кто совершил это преступление,- говорится в заявлении прокурора Матса Лундквиста, возглавляющего расследование,- но следует заметить, что сделать это скорее всего будет трудно, учитывая обстоятельства. Мы работаем очень тщательно, ничего не пропускаем и буквально заглядываем под каждый камень…»