Силуанов объяснил «скачки доллара»

Наблюдаемые в последнее время «скачки доллара» связаны с притоками и оттоками валюты, которые, в свою очередь, зависят от торгового баланса страны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». Повышение цен на энергоносители, по его словам, в скором времени должно привести к укреплению российской национальной валюты.

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«Наш курс – плавающий, поэтому изменения курса связаны с притоками и оттоками валюты, которые, в свою очередь, связаны с торговым балансом: сколько продали и сколько приобрели. Поэтому эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо с сокращением экспортной выручки. Тенденция бывает в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. Курс у нас придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры», — заявил Силуанов.

Отвечая на вопрос корреспондента, до каких значений рубль может «доплыть», министр заявил, что «Центробанк сейчас не ставит никаких границ и ограничений».

«Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну. Соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», — отметил Силуанов.

