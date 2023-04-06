СМИ: Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин готов поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил французский дипломатический источник после переговоров китайского лидера с главой Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, Си Цзиньпин выберет подходящий момент и позвонит Зеленскому, передаёт РИА Новости.

Напомним, накануне посол Китая в Евросоюзе Фу Цун в интервью газете The New York Times назвал причину отсутствия звонка Си Зеленскому. Как подчеркнул дипломат, председатель КНР просто очень занят.

Кроме того, Фу Цун отметил, что тот факт, что глава Китая не разговаривает с Зеленским, «не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе».

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что готов встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. Глава киевского режима отметил, что хочет провести переговоры с китайским лидером на территории Украины.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — подчеркнул Зеленский.

