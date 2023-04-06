СМИ: Украине не стоит обольщаться из-за вступления Финляндии в НАТО

Украине не стоит обольщаться из-за вступления Финляндии в НАТО, а шансы «незалежной» в краткосрочной перспективе стать членом альянса из-за этого не увеличились.

Об этом говорится в статье американского еженедельного новостного журнала Newsweek. Авторы публикации, в частности, отмечают, что пока Украина находится в полномасштабном конфликте с Россией, вступление в НАТО может привести к прямому столкновению альянса с РФ.

При этом издание напомнило, что Украина давно хочет стать членом НАТО и является одной из четырёх стран, которые сейчас находятся в качестве претендентов на вступление в Североатлантический блок.

«Никто не захочет вступать в какой-то автоматический процесс из-за пятой статьи устава НАТО. Пока Украина намерена «вернуть» свою территорию военными средствами, невозможно представить, чтобы она стала членом альянса», – пишет Newsweek.

Напомним, 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом НАТО. Члены альянса подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции ещё 5 июля 2022 года. Но тогда Турция выступила против, потребовав от этих государств объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки ей вооружения.

В марте текущего года Турция заявила, что готова до майских президентских выборов ратифицировать заявку Финляндии. 31 числа великое национальное собрание Турции одобрило заявку Хельсинки на присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. При этом по поводу Швеции у Анкары до сих пор остаются возражения.

