«Спешить не будем»: в ЦБ оценили сроки внедрения цифрового рубля

Цифровой рубль будет внедряться постепенно, в этом году, а возможно, и в следующем его протестируют, и только потом он появится в повседневной жизни граждан. На это могут уйти годы, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на заседания рабочей группы Госдумы. При этом она подчеркнула, что цифровой рубль не заменит привычные формы российской валюты — наличные и безналичные.

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«Спешить не будем, постепенно будем вводить цифровой рубль. Очень важно сказать, что цифровой рубль не заменит наличные и безналичные. И наличный, и безналичный, и цифровой рубль будут иметь одинаковое хождение. Человек сам будет выбирать, не хочет пользоваться цифровым рублем — пожалуйста, пользуйтесь наличными, безналичными», — цитирует ТАСС Скоробогатову.

Она также сообщила, что тестирование цифрового рубля на реальных клиентах допустимо только после принятия закона, который должен быть «принят в трех чтениях, одобрен и подписан». В нем будут участвовать очень ограниченное количество клиентов и только 13 банков, «которые подтвердили техническую готовность пойти в пилот». Никаких изменений с наличными и безналичными операциями в это время не предполагается, по ее словам, будет только поэтапно расширяться круг пользователей цифрового рубля.

«То есть мы планируем, что этот год мы будем тестировать, возможно и следующий тоже, но в большем объеме. Только когда мы будем убеждены, что люди понимают, что это такое и как это работает, что технически у нас не будет никаких вопросов. Дальше можно обсуждать, насколько полномасштабно и в какие сроки мы будем запускать. Но это — годы», — отметила Скоробогатова.

Зампред ЦБ также указала, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными вне зависимости от суммы, но на первом этапе возможно установление некоего лимита. Для торгово-сервисных предприятий тарифы по операциям с цифровым рублем, предположительно, будут ниже, чем в Системе быстрых платежей.

«Платформу цифрового рубля мы сделали сами, не стали приглашать никаких подрядчиков — в целях безопасности. По сравнению с Китаем, который тоже запустил цифровой юань и сам сделал свою платформу, количество людей, которые у нас этим занимаются, в разы меньше, но качество, которое мы обеспечиваем, нас удовлетворяет», — добавила Скоробогатова.