Трамп рассказал, что его арест помог собрать $10 млн на предвыборную кампанию

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал «лучшим днем в истории» 4 апреля. В этот день политик был временно арестован после предъявления ему обвинений по делу о финансовом подлоге.

«Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», — написал экс-глава государства в своей социальной сети Truth Social.

Трамп рассказал, что происходящее положительно отразилось на его планах по участию в выборах президента в следующем году. «Мои рейтинги никогда не были так высоки, было собрано $10 млн», — пояснил он.

На сайте политика, где идет сбор средств для предвыборной кампании, также появилась возможность купить футболку с его изображением, стилизованным под снимки, которые делают полицейские при возбуждении дела. Под фотографией Трампа размещена надпись «невиновен».

Дональд Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, подвергающимся уголовному преследованию. Сам он, а также его сторонники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес являются политически мотивированными.