ЦБ сообщил о снижении экономической активности в марте

Объемы финансовых потоков в марте снизились относительно высоких показателей февраля. Тем не менее объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, остался на 2,2% выше среднего уровня IV квартала 2022 года. Практически во всех укрупненных отраслях отмечалось ухудшение динамики поступлений относительно февраля. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос и экспорт, платежи снизились по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«В отраслях, ориентированных на внешний спрос, в марте объем поступлений был на 0,9% ниже среднего уровня IV квартала 2022 года. Негативная динамика наблюдалась главным образом под влиянием резкого падения финансовых потоков в добыче угля и сохранившегося значительного отставания объема входящих платежей в металлургии. В крупнейшей отрасли этой группы – добыче сырой нефти и газа – объем финансовых потоков в марте практически не отклонялся от значений предыдущего квартала. Поддержку оказала добыча прочих полезных ископаемых, продемонстрировавшая в марте значительное увеличение поступлений», — отметили в ЦБ.

Замедлился также рост входящих платежей в отраслях, ориентированных на потребительский спрос – с 12,1% до 1,6%. В розничной торговле и сельском хозяйстве сохранилось превышение объема платежей над уровнем предыдущего квартала. Сдерживали динамику в основном операции с недвижимым имуществом.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, основной положительный вклад, по данным ЦБ, внесли сельское хозяйство и оптовая торговля. Сдерживали динамику металлургия и транспортная деятельность.

Наибольшее сокращение входящих финансовых потоков ЦБ зафиксировал в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос (-3,6% по сравнению с IV кварталом 2022 года). Негативный вклад здесь внесли строительство и отрасль научных исследований и разработок.

