Украинские военнослужащие начали массово отступать из Артемовска

Украинские военные начали массово отступать из Артемовска (украинское название — Бахмут) в связи с угрозой окружения.

Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинских военных аналитиков и бойцов ВСУ, по словам которых «на бахмутском направлении ситуация приближается к критической».

Как рассказал один из украинских военнослужащих, ЧВК «Вагнер» «наращивает свои штурмовые группы», за ночь в Артемовск прибыло еще несколько.

«Наши подразделения начинают покидать Бахмут, командование делает все верно, некоторые уже вышли из города, потому что просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск», — приводятся слова украинского боевика.

В понедельник, 3 апреля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «юридически» Артемовск взят под контроль, противник вытеснен в западные районы города. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя 5 апреля ситуацию в Бахмуте, заявил, что при риске потери личного состава украинских войск из-за окружения города будут приняты «правильные решения».