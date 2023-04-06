В Госдуме назвали условия для переговоров с Украиной

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал условия для российско-украинских переговоров.

По его словам, они возможны при условии денацификации и демилитаризации киевского режима и с учетом изменения территориальных реалий по вхождению в состав России новых регионов.

«Россия не отказывается от возможностей дипломатического урегулирования украинского конфликта, – написал парламентарий в своём Telegram-канале. – Но любые переговоры возможны при условии денацификации и демилитаризации киевского режима и с учетом изменения территориальных реалий по вхождению в состав России новых регионов».

При этом он подчеркнул, что новые территории – это часть Российской Федерации.

«А статус Крыма вообще не подлежит обсуждению – решённый по итогам референдума 2014 года и закрепленный в Конституции РФ вопрос. Полуостров навсегда неотъемлемая часть России», – заявил Слуцкий.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в конце февраля также сделал заявление о возможных переговорах с Украиной. Оценивая их вероятность, представитель Кремля отметил, что наша страна в любом случае не поступится реалиями в виде новых территорий и Конституции, как и целями специальной военной операции.