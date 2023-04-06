В Госдуму внесут законопроект по защите граждан от финансовых пирамид

Центробанк хочет ограничить круг структур, привлекающих инвестиции россиян, только финансовыми организациями.

Об этом сообщил зампред ЦБ Герман Зубарев, передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас привлекать инвестиции от неограниченного круга граждан может любое юридическое лицо, чем успешно пользуются злоумышленники, создающие финансовые пирамиды.

«В целях противодействия финансовым пирамидам, правом на публичное привлечение средств граждан в качестве инвестиций будут обладать только финансовые организации, поднадзорные Банку России», — заявил Зубарев, подчеркнув, что «деньгами людей будут распоряжаться проверенные и профессиональные участники».

Зампред Центробанка отметил, что при участии регулятора разработан соответствующий законопроект, который вносит изменения в 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». В настоящее время инициатива проходит межведомственное согласование и в ближайшее время будет внесена в Госдуму.