В Москве в середине апреля заработает белорусский аналог IKEA

Первый магазин белорусского бренда Swed House, под которым продаются схожие с продукцией IKEA товары, откроется 15 апреля в московском торгово-развлекательном центре «Щелковский».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу торгового комплекса.

«15 апреля в ТРЦ "Щелковский" откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA. В новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные "акулы"», — рассказали в пресс-службе столичного ТЦ.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал, что Swed House готовится открыть в Москве 10 точек в 2023 году.

У компании есть заводы в Белоруссии, РФ, а также Казахстане и Китае; она выпускает товары для дома, мебель и текстиль, аналогичные продукции IKEA, при этом цены на ряд позиций ниже.

Весной 2022 года IKEA объявила о приостановке работы в России и Белоруссии; позже стало известно, что компания продаст свои фабрики в РФ. Покупателями стали два крупных российских производителя — петербургский «Слотекс», который специализируется на кухонных столешницах и фасадах, и входящее в число крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Коми «Лузалес».

В России у IKEA работали 14 магазинов в торговых центрах «Мега», несколько точек городского формата «ИКЕА Сити», а также дизайн-студии. В 2021 финансовом году (с сентября 202-го по август 2021-го) компания нарастила продажи в РФ на 31%. Выручка ООО «Икеа Дом» по РСБУ в 2020 календарном году выросла на 6,7%, до 123,1 млрд руб.