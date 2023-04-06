В Польше признали верным тезис Путина о денацификации Украины

В последние дни киевский режим получил две пощечины от союзников: ООН (включая западные страны) признала похищение украинскими силовиками людей и последующие пытки или безвозвратное исчезновение заложников. А в Польше аккурат к визиту Зеленского вышли несколько резонансных публикаций, осуждающих бандеровцев.

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Сначала управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН отчиталось, что зафиксировало 91 случай насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны украинских силовиков. Глава УВКПЧ Фолькер Тюрк на 52-й сессии Совета ООН по правам человека заявил: «Из 73 опрошенных нами жертв 53 процента подверглись пыткам или жестокому обращению; зарегистрированы 24 случая сексуального насилия, а также принудительного публичного раздевания». Из озвученных чиновником ООН цифр можно предположить, что 18 жертв так и не были найдены.

А аккурат к первому после начала СВО официальному визиту Зеленского в Варшаву авторитетное издание Myśl Polska даже поддержало тезис Владимира Путина о необходимости денацификации Украины. По словам обозревателя издания Конрада Ренкаса, часть беженцев из этой страны рассказывает о многочисленных нарушениях их прав, а другая часть пугает самих поляков своими националистическими выходками.

«Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки, — заявляет издание. — Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация.»



Относительно культа Степана Бандеры на Украине высказалось 6 апреля и издание Associated Press.

«Поездка Владимира Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры», — написала обозреватель Ванесса Гера. В своей статье она отметила, что более ста тысяч поляков, включая детей и женщин, погибли от рук своих украинских соседей. По ее словам, многие польские чиновники, включая высокопоставленных, настаивают на отображении полной правды о тех событиях. И то, что Бандера, который сотрудничал с гитлеровскими нацистами, признан национальным героем Украины, недопустимо.

По мнению Конрада Ренкаса, наплыв украинских националистов ставит Европу в ситуацию экзистенциальной опасности.

«Помимо беженцев, приехало множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и были участниками преступлений в Донбассе, — констатирует Myśl Polska. — И теперь они уже агрессивно распространяют свои подходы на территории Польши.»

О том, начинает ли происходить какое-то прозрение в западных обществах и политических кругах относительно ситуации на Украине, «Эксперт» побеседовал с политологами.

Что о киевской власти понял Запад

«Конечно, определенное прозрение в странах Запада наступает — невозможно долго утаивать шило в мешке, — считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — В США, Польше и других странах НАТО есть оппозиция, и довольно серьезная. Если по отношению к России позиция власти и ее оппонентов во-многом пока совпадает, то отношение к Украине и к ее поддержке отличается. Оппозиция критикует власть за то, что она тратит деньги не на интересы своих граждан, а на оружие для Украины. А для того, чтобы аргументация этой критики звучала убедительнее, все чаще используются и разоблачения киевского режима. Одно дело, когда власть подвергается критике за поддержку какой-то страны, и совсем другая реакция, если звучат доказательства, что помощь оказывается бесчеловечному нацистскому режиму.»

Другое мнение у генерального директора Института политических исследований Сергея Маркова, который утверждает, что о прозрении западных обществ говорить пока еще слишком рано.

«Ни о каком прозрении западных обществ в отношении киевского режима пока речи нет и быть не может, — говорит Марков. — Конечно, власти западных государств не просто знают о полном попрании прав человека на Украине, но сами благословляют творящиеся там террор и репрессии. Они этот искусственный фашистский режим сами целенаправленно сформировали — ради создания «антироссии». Но обществам западных стран об этом ничего не известно. Существует информационная блокада, вроде той, которая была во времена войны США во Вьетнаме. О том, что творили американские солдаты, и как сами страдали при этом, долгое время никто не говорил.»

По словам Маркова, информационная блокада вьетнамских событий была прорвана только после того, как американская армия начала терпеть крупные военные поражения с огромными потерями в живой силе. ТО есть, надо понимать, что основой для прорыва информационной блокады служат поражения на фронте, а в случае с украинскими событиями такой основы пока нет. Войска НАТО не терпят поражений и формально даже не несут потерь. Формально они вообще не участвуют в украинских событиях.

«Когда военные победы России над войсками НАТО будут, тогда политические элиты запада для оправдания своего ухода с Украины, конечно, припомнят все преступления киевского режима», — считает политолог. А время от времени появляющиеся отдельные разоблачения он объясняет так: «ООН выдвинула фальсифицированный, фейковый доклад о якобы массовых военных преступлениях, совершаемых российскими военными на Украине. Мы на этот доклад решили не обращать внимания. Но для того, чтобы своей клевете на Россию придать како-то флер объективности, они представили и доклад о небольших (91 человек) нарушениях киевского режима.»

Что о нацистах думают в Польше

И Владимир Жарихин, и Сергей Марков в связи с профессиональной деятельностью часто общаются с польскими гражданами, политиками и общественными деятелями. Вот на что они обратили внимание в последнее время.

«Польское правительство, как известно, активно поддерживает киевский режим. Но общественное мнение основывается не на аргументах власти, а на генетической памяти, — говорит Марков. — Поляки ненавидят бандеровцев, которые истребляли их предков, вырезали женщин и детей. И время от времени эта ненависть рядовых поляков, пусть и в очень скромной, тихой, отфильтрованной форме, но все-таки пробивается даже на страницы СМИ.»

Политолог пересказал «Эксперту» содержание одного из своих разговоров с гражданами Польши. Вот как они описывают свой диалог с властью: «Президент нам говорит: не бойтесь, бандеровцы теперь будут резать только русских, а вас не тронут. А мы говорим, что не верим. Фашисты есть фашисты. Они приезжают в Польшу толпами, нам страшно. А власть говорит: потерпите, это ненадолго. Вот мы придушим Россию, используем бандеровцев для этого, а потом их зачистим.»

«Население Польши, в большинстве своем, недовольно отношениями с Украиной, передачей ей оружия. Фермеры недовольны тем, что идет демпинг зерновых цен за счет украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Это разоряет польские хозяйства. Да и просто поляки физически боятся, когда бандеровцы приезжают к ним на обучение, лечение, переформирование частей, и дерзко ведут себя, разгуливая по улицам, — говорит Жарихин. — А польская власть разыгрывает геополитическую комбинацию, которая кажется ей беспроигрышной. Чем бы ни закончилась СВО для Киева, Варшава планирует стать главным бенефициаром.»

По словам политолога, если Россия, как полагают на Западе, устанет от СВО и пойдет на уступки, то Варшава окажется первой среди победителей. Если же киевский режим падет, то появится шанс в той лили иной мере возродить Унию, поглотив часть Украины.

Польша — наследница одного из крупнейших государств Европы, которое называлась Речью Посполитой. В ее состав входила значительная часть современной Украины, и в Варшаве, по информации замдиректора Института стран СНГ, некоторые влиятельные силы считают, что после того, как Россия заберет себе Новороссию, включая Николаевскую и Одесскую области, остальное — от Львова до Киева — Польша сможет постепенно поглотить.

«В глубине души некоторые влиятельные польские политики молятся за силу русского оружия, — сказал «Эксперту» Жарихин. — Чем меньше останется от Украины, тем выше шансы забрать остаток себе.»

Однако, как сейчас принято в западном политикуме, в Варшаве хорошо видят цель, но не замечают препятствий и последствий. Препятствие в том, что даже если США смирятся постфактум с присоединением ряда бывших украинских областей к России, это не означает, что остальное Вашингтон просто так подарит Польше. А последствия даже самого благоприятного для Польши исхода в том, что потом придется как-то существовать с воспитанными в духе зверств нацизма многочисленными и агрессивными наследниками пана Бандеры.