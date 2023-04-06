В прокуратуре Швеции сделали важное заявление по диверсиям на «Северных потоках»

За подрывами «Северных потоков» может стоять группа, которая финансируется государством.

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Такое мнение высказал прокурор Швеции Матс Люнгквист, передает Reuters.

По словам гособвинителя, в этом заключается «основной сценарий». Он пояснил, что тип взрывчатки, который использовался для повреждения магистралей, исключает «значительную часть действующих лиц». При этом, добавил Люнгквист, «теоретически возможно», что диверсию совершила независимая группа.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море произошли в конце сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция считают, что это могла быть целенаправленная диверсия. Генпрокуратура РФ завела дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за ЧП на «англосаксов», которым «было выгодно» разрушение магистралей; Лондон и Вашингтон отрицают причастность к инциденту.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование ЧП на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По его мнению, Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».