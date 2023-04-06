Зампред ЦБ спрогнозировала глобальное изменение трансграничных расчетов

В ближайшие пять-семь лет система трансграничных расчетов может кардинально измениться, она будет основана на национальных цифровых валютах и SWIFT уже не понадобится. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы Госдумы, передает «Прайм».

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«На горизонте пяти-семи лет мы увидим совершенно другую систему трансграничных расчетов, уже основанную на национальных цифровых валютах. Цифровой рубль, когда платформа будет протестирована и готова, — это новая возможность создать систему трансграничных расчетов. Потому что в этом случае уже те регуляторы, которые цифровые национальные валюты выпускают, могут с нами интегрироваться напрямую, и мы в этом случае SWIFT не задействуем ни в коем случае», — сообщила Скоробогатова.

Она выразила уверенность, что за этой системой — будущее. И механизм расчетов будет реализовываться либо через прямую интеграцию, либо через «какие-то объединенные платформы».

