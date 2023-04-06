Завод по обработке дерева построят в Молжаниновском районе Москвы

Власти Москвы предоставили участок площадью 0,7 га в Молжаниновском районе города по льготной ставке, под строительство деревообрабатывающего производства. Компания «Тепло леса» будет платить за аренду рубль в год, она стала 14-й, кто воспользовался этим видом господдержки, сообщила 6 апреля пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова.

«Город заключил договор аренды земельного участка площадью 0,7 га на Машкинском шоссе по ставке один рубль в год для реализации промышленного масштабного инвестпроекта. Земля предоставлена инвестору для возведения деревообрабатывающего производства», — сказал Владимир Ефимов.

По его словам, объем инвестиций в проект составит около 260 млн рублей. Площадь будущего завода составит 3,3 тыс. кв. м, а производить он будет фанеру, панели и плиты.

Решение о выделении участка инвестору на льготных условиях уже одобрила градостроительное-земельная комиссия города. Договор с компанией заключат на 5 лет, в течение которых она должна завершить строительство, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Компания уже владеет предприятием, которое выпускает теплоизоляционные материалы из древесноволокнистой плиты. «Открытие новой площадки позволит значительно расширить производство, а также создать 85 дополнительных рабочих мест», – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Напомним, предоставлять землю в аренду по ставке за рубль в год под промышленные объекты власти Москвы начали с апреля прошлого года. Это одна из мер, принятых для поддержки столичного бизнеса.