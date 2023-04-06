Женское дело выходит на первый план

Минэкономразвития России перезапускает масштабный проект по развитию предпринимательства среди женщин с детьми или находящихся в декретном отпуске и желающих развивать своё дело - «Мама-предприниматель». Этот проект соответствует целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», по которому сейчас по всей стране развернуты программы по развитию в том числе женского предпринимательства. В региональных центрах поддержки бизнеса организуют мастер-классы, круглые столы для обмена опытом начинающих и давно преуспевших деловых женщин. Среди проектов, побеждавших в конкурсах на получение грантов как традиционные для женщин виды образовательного, швейного, туристического бизнеса, так и аграрное дело и создание уникальных высокотехнологических продуктов для импортозамещения. Расширение программы «Мама-предприниматель» на большее число участников позволит повысить их компетенцию в ведении своего дела, а значит и ускорит выход на рынок новых продуктов и услуг.

Центры «Мой бизнес» дают женщинам быстрый старт

В России уверенно растет процент вовлечения женщин в бизнес, причем все больше традиционно «неженских» секторов деятельности становится доступно для женского пола. Так, например, в электроэнергетике женщин – 36%, в атомной энергетике – порядка 32%. Исследования Минэкономразвития показали, что каждый пятый стартап в агротехнологиях основан женщинами. В таких сегментах как биотехнологии и селекционные технологии женщинами основано более трети стартапов.

Этот тренд Минэкономразвития поддерживает путем вовлечения все большего числа женщина в создание своего дела. А именно, на это нацелена программа «Мама-предприниматель», выпускницами которой стали уже около 7000 женщин, для которых было проведено 255 тренингов, а победительницами конкурсов на получение грантов стали 247 человек.

Мамы-предприниматели, а таковых в бизнесе немало, получают господдержку через центры «Мой бизнес», созданные по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и действующие в 84 субъектах Росси. Они помогают предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В центрах «Мой бизнес» можно оформить ИП, провести аудит компании, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, пройти обучение по предпринимательству. В том числе на их базе реализуются и мероприятия программы «Мама-предприниматель», а также другие мероприятия, связанные с женским бизнесом.

Упорства женщинам не занимать

Например, одна из активных победителей в том числе конкурсов по женскому бизнесу - фабрика «Смоленская вышивка им. К. Тенишевой» занимается выпуском льняной одежды, столового текстиля, сувенирной продукции, а также пошивом сценических костюмов, получила в 2018 году, который позволил компании создать новый бренд, выведший компанию на мировой уровень: в 2019 году продукция фабрики украсила свадьбу потомков династии Романовых в Париже. Ее продукцию отметили за то, что в текстиле, одежде и сувенирах фабрики отражены народные мотивы, а создаются они как вручную для уникальности, так и современных машинах-автоматах для массового сегмента. Заместитель директора предприятия Анна Ребрик уже 11 лет работает на предприятии, именно она четыре года назад и стала развивать бренд Linen&Lace. «Сотрудничество со смоленскими властями в части поддержки малого и среднего бизнеса началось восемь лет назад. С 2014 года начали получать субсидии. Сначала как предприятие народных художественных промыслов, потом как малый бизнес, – говорит Анна Ребрик. – На средства займа под небольшой процент от Центра «Мой бизнес» мы купили вышивальное оборудование, смогли обустроить трикотажный цех, обновили оборудование в швейном цеху. Теперь на фабрике представлен полный ассортимент швейных машин. ЦКР также финансировал рекламный ролик о предприятии и создание нового бренда Linen&Lace. По ее словам, Центр «Мой бизнес» так же оказывал помощь во внедрении процессов маркировки продукции, сертификации продукции, с организацией текстильных выставок, в том числе и за рубежом.

Помимо создания базовой инфраструктуры, центры «Мой бизнес» также ориентированы на гибкость в оказании разных форм господдержки с учетом новых реалий рынков. Например, компании Дарьи Соловьевой из Краснодарского края «Easy.gym» по пошиву спортивной одежды местный центр «Мой бизнес» помог с созданием своего сайта, аудитом, маркетинговыми исследованиями, а главное – в организации продаж на маркетплейсах (Озон, Беру, Wildberries). «Помимо развития бренда хочется производить крутой российский продукт. 70 квадратов моего цеха — это только начало, дальше у меня в планах чтобы это была фабрика», - поделилась Дарья Соловьева.

Уникальный бренд детской одежды «Перо сойки» по мотивам русских сказок появился благодаря тому, что врач-рентгенолог Марина Самаевой из Липецкой области благодаря ее участию в реалити-шоу «Мое дело», организованному центром «Мой бизнес». Уникальность ее линейки одежды заключается в орнаментах и аппликациях, которыми украшаются модели и которые создаются с участием педагогов и психологов. Марина стала получателем гранта «Легкий старт» в размере 600 тысяч рублей, разработала логотип «Перо Сойки» и при поддержке центра «Мой бизнес» открыла маленький цех, зарегистрировала товарный знак. Отшила первую партию и начала реализацию с социальных сетей. Но поначалу активного спроса не было. «Благодаря бизнес-миссии организованной центром «Мой бизнес» в Калугу на фабрику Bosco я увидела, насколько можно вырасти в сфере производства. Главное - не стоит опускать руки, даже толком не начав», – отмечает Марина.

Дважды финансовую господдержку через центр «Мой бизнес» в Калужского области получала и компания АО «ЭКОН» Татьяны Раецкой. Это инновационное предприятие, которое занимается разработкой и производством газоаналитической техники на основе твердых электролитов. «Первый грант мы получали еще в 2006 году от Фонда инноваций имени Бортника, а до этого финансовой поддержки от государства не было вовсе, - вспоминает Татьяна Раецкая. – Поэтому наши разработки длились очень долго. Но сейчас мы создали уникальные для России газовые анализаторы для измерения кислорода, а также СO2. Это импортозамещающая технология, сейчас анализаторы проходят промышленные испытания, затем получим сертификат». Очередной грант на коммерциализацию продукта, который планирует получить компания через «Мой бизнес» пойдет на продвижение нового продукта.

Мамы разные важны

В этом году Минэкономразвития» анонсировала расширение программы «Мама-предприниматель», которая действует в большинстве регионов российской федерации. Ее выпускницами стали уже около 7000 женщин, для которых было проведено 255 тренингов, а победительницами конкурсов на получение грантов стали 247 человек.

Одна из них – основатель детского клуба «Кораблик» Анастасия Кошман из Камчатского края и мама четверых детей, получившая грант в 100 тыс. рублей. «Детский клуб «Кораблик» — это скорее социальный проект, направленный на развитие детей от 9 месяцев до 12 лет, а также их родителей, бабушек и дедушек, - говорит Анастасия Кошман. – Это семейный детский клуб, где родители сами выбирают какие способности развивать своему ребенку. Также взрослые могут принимать непосредственное участие вместе со своими детьми на различных мастер-классах, поездках и мероприятиях».

В этом году по программе «Мама-предприниматель» планируют обучить не менее 1500 участниц по всей стране созданию прибыльной идеи для бизнеса и финансовому планированию. В регионах программа пройдет в центрах «Мой бизнес», которые работают по нацпроекту “Малое и среднее предпринимательство”, с 1 мая по 1 октября. Тренинги будут направлены на основные направления развития бизнес-проекта и охватят темы: работа с мотивацией, генерация идей и формирование прибыльных гипотез, бизнес-план, портреты целевой аудитории и ее сегментация, маркетинг, экономика и точка безубыточности бизнеса. По результатам работы индивидуально и в группах участницы сформируют свои проекты и представят их экспертам.

«Мы запускаем обновленный проект «Мама-предприниматель». Это уникальная программа получает новый старт. Мы зарегистрировали на Министерство товарный знак Программы, также нами был пересмотрен состав партнеров. Теперь это исключительно российские компании. Обновлен и образовательный компонент - появились модули по востребованным компетенциям. Будет развиваться программа онлайн поддержки. Неизменным остается формат - это серия тренингов и грант на реализацию своих планов для победительницы каждого регионального этапа», – рассказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.