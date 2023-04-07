Акции дня: надежда на дивиденды спровоцировала покупку бумаг «Совкомфлота»

Акции компании «Совкомфлот» выросли по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 7 апреля. Котировки поднялись на +8,22% до 64,22 руб. за штуку.

Котировки росли перед советом директоров компании, который назначили на 12 апреля. На заседании планируется обсудить рекомендации по распределению прибыли и размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год.

«Компания продемонстрировала впечатляющие темпы роста финансовых показателей в 2022 году, несмотря на санкционное давление и вынужденную распродажу части флота, а также подтвердила, что направит на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли за 2022 год, это предполагает дивдоходность не менее 7%», - отметила аналитик «Финама» Наталья Пырьева.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,40% до 2508,39 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,77% до 974,52 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:35 мск составила 84,94 долларов за баррель (-0,06%). Российская валюта укреплялась – 81,12 руб. за доллар.