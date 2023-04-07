Эта торговая неделя была на многих биржах мира предпразничной – в воскресенье католическая Пасха. Из-за этого трейдеры зачастую отсутствовали на рынке в часы торгов, а самих этих часов было меньше, чем обычно.
Индексы в США закрылись в плюс небезпричинно
Короткая неделя в США выдалась противоречивой: рынок разрывался между надеждами на снижение ставки и страхом перед рецессией, с которой они связаны. Dow по итогам недели вырос, S&P 500 и Nasdaq упали, но ее главная новость выйдет лишь сегодня, когда торгов нет.
Seth Wenig/AP/TASS
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