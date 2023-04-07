Индексы в США закрылись в плюс небезпричинно

Эта торговая неделя была на многих биржах мира предпразничной – в воскресенье католическая Пасха. Из-за этого трейдеры зачастую отсутствовали на рынке в часы торгов, а самих этих часов было меньше, чем обычно.

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