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Индексы в США закрылись в плюс небезпричинно

Глеб Баранов
обозреватель Expert.ru
7 апреля 2023, 10:13

Короткая неделя в США выдалась противоречивой: рынок разрывался между надеждами на снижение ставки и страхом перед рецессией, с которой они связаны. Dow по итогам недели вырос, S&P 500 и Nasdaq упали, но ее главная новость выйдет лишь сегодня, когда торгов нет.

Seth Wenig/AP/TASS