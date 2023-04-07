Атомы суверенитета

Задачей номер один, на сегодняшний день, назвали достижение Россией технологического суверенитета представители государственной власти и промышленного сообщества. Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) под названием "Работа на опережение. Как Россия движется к технологическому суверенитету?" прошел 5 апреля на площадке пресс-центре МИА "Россия сегодня". Собравшиеся обсудили итоги состоявшегося недавно под председательством главы государства заседания Президиума Госсовета по промышленности, где указанной теме было уделено особое внимание.

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Взявшая первой слово, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова отметила, что нынче важно не только замещение иностранных технологий, а, в принципе, выстраивание собственного производства в стратегически важных отраслях: промышленности, медицине, IT. По мнению чиновницы, данная задача — основа концепции технологического суверенитета, которой причастны все государственные институты. «Мы входим в этап развития, когда государство играет невероятную роль в достижении технологического суверенитета. Работаем и с регионами, созданы стратегии развития, есть рейтинг, есть конкуренция — регионы пытаются попасть в топ регионов, ведь по этому признаку будут отбираться и локации для полигонов. Роль субъектов очень важна, возрастает и роль губернаторов», — сказала Кирьянова.

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Наука в центре кадра

В контексте обсуждаемых задач, особо отметили участники дискуссии, крайне важным и насущным становится вопрос подготовки квалифицированных кадров. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился опытом своего региона по вопросу «кузницы кадров». «Технологический суверенитет — это главный вызов для промышленности. Очень важен вопрос кадров, мы понимаем ответственность на региональном уровне, роль подготовки квалифицированных рабочих. Мы сделали колоссальные шаги по развитию университетов. Отдельно отмечу проект научно-образовательных центров мирового уровня. Там создан очень серьезный задел. НОЦ — это связь науки и производства, ведь туда входят и крупные индустриальные партнеры, и небольшие инновационные компании», — рассказал глава региона.

Еще один крайне немаловажный залог достижения технологического суверенитета — меры поддержки ученого сообщества на всех возможных уровнях, повышение престижа профессии ученого, а также корректировка планов набора по отдельным специальностям, с учетом потребностей государства. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. «Три ключевых задачи: привлечение исследований молодых ученых, использование из достижений в жизни государства и общества и популяризация. Недавно "Единая Россия" презентовала проект "Менделеевская карта", который также направлен на поддержку молодых ученых. Скоро на площадке партии у нас будет представлен первый рейтинг регионов по поддержке молодых ученых. Мы расскажем, какой субъект у нас самый "молодой", и где у нас больше всего поддерживают молодых ученых», — подчеркнул парламентарий.

Заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу АО «Наука и инновации» ГК "Росатом» Петр Зеленов отметил, что и поныне в России сохраняются технологические области, которые остались практически не затронутыми западными санкциями, что снизило эффект от внешних ограничений для стратегически важных отраслей отечественной экономики. «Санкции во многом не коснулись "Росатома". В большинстве своем, потому что мир разучился делать что-то, что умеет наша атомная отрасль, или никогда и не умел. По нашему корневому бизнесу — по строительству атомных станций за рубежом, по ядерному топливу — мы действительно впереди планеты всей. Мы и жили все последние годы, исходя из парадигмы, что нужно обеспечивать технологический суверенитет и переходить к экспорту технологий и продуктов. Наши стратегические цели невозможны без внедрения науки и новых технологий», — сказал он, добавив, что в России уже производятся современные решения для лучевой терапии и диагностики, а также препараты для онкотерапии.

Есть тенденция поступательного движения и в IT-отрасли, которая тоже научилась справляться с санкциями. Об этом рассказала директор по взаимодействию с органами государственной власти Группы T1 Дина Ашрапова. «Курс на технологический суверенитет стал лейтмотивом развития российского ИТ на ближайшие годы. Основные драйверы — обеспечение работоспособности инфраструктуры и прикладного программного обеспечения, а также информационная безопасность и безопасная разработка. Достаточно скоро мы придем к разработке больших и сложных продуктов с господдержкой. К таким решениям, которые будут демонстрировать наше импортоопережение вместо импортозамещения. 2023 год курс на технологический суверенитет закрепил. Скорость работы не снизилась, меры поддержки отрасли продолжают действовать. С нашей точки зрения, в выигрыше по итогам года окажутся компании, имеющие собственные продукты на рынках, где ранее доминировали зарубежные компании», — спрогнозировала спикер.

Эксперты сошлись во мнении, что один из ключевых факторов достижения технологического суверенитета — развитая наука, которая определяет все основные передовые области. По словам участников круглого стола, полностью перекладывать создание технологий лишь на плечи научного сообщества нельзя, но ученые должны представлять, для какого предприятия их изобретение может быть приоритетно полезным. "Когда университет сможет построить нефтеперегонный завод, тогда будет обеспечен технологический суверенитет. В регионах есть мощные центры компетенций и производства. Нужно правильно подходить к этому — и Минпромторг такую работу ведет — проводить инвентаризацию того, что есть в стране. Чтобы не стрелять себе в ногу и не создавать новые технологии, в том числе за госденьги, которые уже существуют», — высказался по этому поводу и.о. ректора РХТУ им. Д.А.Менделеева, доктор технических наук, профессор Илья Воротынцев.

Стрелять себе в ногу можно только из «тканевого пистолета»

Импортное оборудование в сфере производства фармпродукции — негативный фактор развития российской фармацевтической отрасли, также являющейся частью национальной безопасности страны. На это указал исполнительный директор по инвестиционной деятельности ГК «Промомед» Дмитрий Земсков. «Тем не менее, бОльшая часть оборудования и все технологические решения, например, для нового завода активных фармацевтических субстанций созданы в России. Для выхода на импортные рынки нам необходима господдержка международных клинических исследований — субсидирование процентной ставки на срок не менее 10-15 лет после завершения инвестиционного цикла. Это поддержит появление большого количества отечественных инновационных препаратов на отечественном и зарубежных рынках, развитие экспортного потенциала оригинальной, отечественной продукции в страны Азии, Африки и Южной Америки», — подчеркнул Земсков.

Участники беседы выразили убеждение, что в создании действительно инновационных изобретений, принципиально новых технологий, которые могут быть использованы уже сейчас, помогут молодые ученые, с должным уровнем мотивации. Примером подобного подхода к решению задач поделился директор НОЦ Биомедицинской инженерии, кандидат физико-математических наук Федор Сенатов. «"Тканевой пистолет" — наш эксклюзив. Это молодежная разработка. Мобильное устройство, которое помогает оказывать первую помощь людям, находящимся в зоне военных действий или чрезвычайных ситуаций. Когда пациента невозможно отвезти в госпиталь, "пистолет" позволяет оказать оперативную помощь. Большая роль в его разработке отведена молодым ученым нашего центра», — сообщил ученый.

В завершение беседы, модератор круглого стола директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина выразила консолидированное мнение собравшихся, сказав, что в вопросе достижения технологического суверенитета особо важна кооперация, объединение ресурсов. Это сегодня важнее конкуренции во всех сферах, и именно такой симбиоз приведет к результату необходимому для страны, подвели итог эксперты.