Без Запада российские акции почувствовали себя лучше

Западные биржи сегодня не торговались по случаю католической Страстной пятницы, и отечественные инвесторы получили возможность принимать решения без оглядки на внешний фон.

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Главным событием дня стало резкое падение курса рубля в первой половине дня и такой же резкий разворот в обед на данных Минфина РФ о профиците бюджета в марте.

Слабый рубль всегда оказывает поддержку акциям экспортеров, и они ростом отыгрывали этот фактор утром. Однако во второй половине дня, когда рубль дорожал, акции большинства крупнейших эмитентов продолжили рост.

Такая «оторванность» акций от рубля связана с тем, что увеличение доходов бюджета фактически символизирует улучшение ситуации в нефтяном секторе. Минфин же уверен в дальнейшем снижении спрэда российской нефти к эталону, что должно и впредь наращивать выручку нефтегазового сектора.

Поэтому акции таких компаний как «Газпромнефть», «Татнефть» и «НоваТЭК» вошли в десятку лидеров роста, подорожав более чем на процент каждая. «Лукойл» и «Роснефть» выступили скромнее, подорожав на треть и 0,1% соответственно. Все акции трех ведущих нефтяных компаний торгуются в восходящем тренде.

В лидерах же роста были не очень ликвидные акции Дальневосточного морского пароходства, взлетевшие на 22%. Аналитики уже не первый месяц советуют покупать акции транспортных компаний в ожидании роста их прибыльности вследствие увеличения экспортно-импортных операций.

Сегодня же бумага взлетела на новости о том, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск головной компании группы FESCO — ПАО «Дальневосточное морское пароходство» к осужденному в декабре 2022 года к длительному лишению свободы основателю Группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, а также ряду компаний на 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.

Ранее Хамовнический суд обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генпрокуратуры.

«Если акции ДВМП перейдут к государству, то мы не исключаем, что их продадут профильному инвестору по адекватной цене, которая, вполне возможно, может быть выше рыночной. Таким образом, рекомендация “покупать” в акциях ДВМП с целью 47,2 руб. (потенциал роста с текущих уровней — 11,3%) остается актуальной», — прокомментировал ситуация с акциями пароходства аналитики «Открытия Инвестиции» Иван Авсейко.

На втором месте были подорожавшие на 7,5% акции «Совкомфлота». Компания объявила, что tt совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах 12 апреля. Дивидендная политика «Совкомфлота» предусматривает распределение среди акционеров на менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, которая по итогам прошлого года выросла в 4,4 раза до 20,36 млрд руб.

Таким образом, держатели акций рассчитывают получить как минимум 4,28 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 6,9%, подсчитали аналитики БКС. Однако не исключено, что совет директоров этой госкомпании пойдет путем Сбербанка и распределит более 50% прибыли.

Сам же Сбербанк вырос на 0,9%. Укрепление рубля всегда позитивно влияет на благосостояние населения, которое может увеличивать долю доходов, направляемую на сбережения. Кроме того, выручка Сбера повысится в случае улучшения ситуации в компаниях нефтегазового сектора, чьи счета обслуживаются в крупнейшем российском банке.

За неделю акции Сбера подешевели на треть процента, а до этого непрерывно росли 6 недель.

Еще сильнее, на 2,8%, выросли сегодня депозитарные расписки TCS Group — головной компании Группы «Тинькофф».

В целом же Индекс Мосбиржи прибавил в пятницу 0,4% и закрылся чуть выше 2508 пунктов, с точки зрения технического анализа продолжая проторговывать сопротивление 2500 пунктов. За неделю индикатор вырос на 2,4%. Безкоррекционный подъем Индекса наблюдается 7 недель подряд.