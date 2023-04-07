Более 18 тысяч рабочих мест появится на востоке Москвы благодаря инвестпроектам

Инвесторы Москвы реализуют 14 масштабных инвестиционных проектов на востоке столицы, благодаря которым будут созданы производства и 18 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщила 7 апреля пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова.

«С 2016 года Москва одобрила передачу земли инвесторам на востоке столицы под реализацию 14 масштабных инвестпроектов в сфере промышленности. Общая площадь земельных участков, на которых инвесторы возведут производства фармацевтической и строительной отраслей, превышает 60 га», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, общий объем инвестиций в эти проекты превысят 38,5 млрд рублей. А на новых производствах создадут более 18 тыс. рабочих мест.

Напомним, что в городе действуют особые условия для промышленных инвесторов. Под масштабные инвестпроекты (МаИП) землю предоставляют землю без торгов, в аренду на 5 лет. А с марта прошлого года мэрия установила льготную ставку аренды земли: один рубль в год. Эта мера господдержки вошла в число самых популярных в 2022 году, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что с того времени участки в разных районах города оформили по льготной ставке 14 инвесторов. «По двум подобным договорам на востоке столицы застройщики возведут предприятия по производству мебельной продукции и специального инвентаря для школ искусств. Общая площадь выделенных земельных участков составляет около одного га. На предприятиях создадут около 300 рабочих мест», – добавил Владислав Овчинский.

По оценке мэрии Москвы, механизм МаИПов позволяет компаниям снизить затраты на создание рабочих мест, а также в быстро начать выпуск продукции.