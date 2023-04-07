Добыча нефти в Северном море может рухнуть

По данным энергетической ассоциации Offshore Energies UK, инвестиции в добычу нефти в Северном море в последнее время существенно сократились. Это может привести к резкому сокращению добычи нефти в море уже к концу текущего десятилетия, если правительство Соединенного Королевства не примет меры, предупреждает Oil Price, и не привлечет в сектор крупные инвестиции. В отличие от экологов и защитников окружающей среды эксперты бьют тревогу, потому что энергетическая безопасность Великобритании может оказаться под угрозой и ей придется покупать нефть за границей.
По данным Offshore Energies, 90% нефтегазовых компаний сократили расходы на операции в Северном море. Последствием этого может быть обвал добычи нефти уже через 7 лет на 80% или приблизительно на полмиллиарда баррелей.
Главная причина пренебрежения Северным морем всем хорошо известна. Это введенный в прошлом году правительством Бориса Джонсона налог на непредвиденные расходы, чтобы «раскулачить» озолотившиеся на энергетическом кризисе энергетические компании. В 2022 г. доходы нефтегазовых компаний благодаря росту цен на энергоносители резко выросли (ВР в прошлом году, например, получила рекордную прибыль – 22,7 млрд долларов). Британское правительство решило заработать на энергетиках и временно повысило налоговые ставки почти вдвое: с 40 до 75%. Кстати, предполагается, что налог будет отменен не ранее 2028 года.
Большинство компаний, естественно, считает, что в такой сложной обстановке сейчас гораздо выгоднее и дешевле вкладываться в добычу углеводородов в странах, где налоги значительно ниже, чем в Соединенном Королевстве. Нефтяная компания EnQuest, к примеру, сейчас наращивает добычу в Азии. Другие причины резкого снижения инвестиций заключаются в высокой инфляции, дорогих материалов и большие проблемы с финансированием.
Кстати, примеру Великобритании последовали немногие. Подавляющее других стран, включая США, повело себя осмотрительнее и начало в целях усиления энергетической безопасности наращивать добычу энергоносителей.
Плачевная ситуация с финансированием работы нефтяников Северным морем открыла экономистам и экспертам еще одну малоприятную проблему так называемого «зеленого перехода», т.е. перехода от ископаемых источников топлива к возобновляемым источникам энергии. Введение налога на непредвиденные расходы показало, что соблюдать правильный баланс между среднесрочной добычей ископаемых энергоносителей для поддержания энергетической безопасности и долгосрочным «зеленым» переходом к возобновляемым источникам энергии значительно труднее, чем всем раньше казалось.