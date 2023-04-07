Добыча нефти в Северном море может рухнуть

По данным энергетической ассоциации Offshore Energies UK, инвестиции в добычу нефти в Северном море в последнее время существенно сократились. Это может привести к резкому сокращению добычи нефти в море уже к концу текущего десятилетия, если правительство Соединенного Королевства не примет меры, предупреждает Oil Price, и не привлечет в сектор крупные инвестиции. В отличие от экологов и защитников окружающей среды эксперты бьют тревогу, потому что энергетическая безопасность Великобритании может оказаться под угрозой и ей придется покупать нефть за границей.

По данным Offshore Energies, 90% нефтегазовых компаний сократили расходы на операции в Северном море. Последствием этого может быть обвал добычи нефти уже через 7 лет на 80% или приблизительно на полмиллиарда баррелей.