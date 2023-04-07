«Это все инсинуации»: Делягин усомнился в плавающем курсе рубля

Рубль не был таким слабым с апреля прошлого года, и его курс ослабляется специально, «чтобы недостачу нефтерублей в бюджете компенсировать инфляционными и девальвационными рублями». Об этом зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин заявил в эфире «Царьграда». Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил, что курс российской валюты — плавающий и связан с торговым балансом.

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«Курс рубля полностью определяется государством. Все разговоры о том, что, дескать, я не такая, я жду трамвая, меня здесь не стояло, я самоустранилась, — это все инсинуации. Чиновникам нужно ослабить рубль, чтобы недостачу нефтерублей в бюджете компенсировать инфляционными и девальвационными рублями. Точка. И они это сделают», — отметил Делягин.

Парламентарий предположил, что доллар будет стоить дороже 80 рублей, но про отметку в 90 рублей говорить пока рано. По его словам, это будет «плавный, контролируемый рост».

Накануне глава Минфина сообщил, что наблюдаемые в последнее время «скачки доллара» связаны с притоками и оттоками валюты, которые, в свою очередь, зависят от торгового баланса страны. Повышение цен на энергоносители, по словам Силуанова, в скором времени должно привести к укреплению российской национальной валюты.

