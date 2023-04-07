Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов пояснил уровень адаптивности экономики республики в новых реалиях

На основании данных Росстата телеграм-канал «Незыгарь» обнародовал доклад «Динамика экономического развития регионов России: фактор адаптивности». В документе каждый российский субъект охарактеризован с точки зрения ключевых показателей. Согласно данным доклада, Ингушетия расположилась на шестом месте в рейтинге на основе такого показателя как рост индекса промышленного производства – он, в частности, составил 110,8%.

Увеличение этого индекса в республике фиксируется с 2021 года, тогда он составил 10%, а через год увеличился на 0,8%. Такой положительной тенденции, как считают власти региона, удалось добиться во многом благодаря реанимированию ранее простаивавших производств и запуска ряда новых проектов.

Своим мнением относительно положительных результатов в промышленном секторе экономики республики поделился глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его словам, решающее значение имели сразу несколько важных факторов.

«Реорганизация и запуск ряда производств позволили нам добиться роста промышленности сначала на 10%, а теперь еще и нарастить этот показатель до 10,8%», – сказал он, добавив, что несмотря на санкции республика способна и в будущем сохранить хороший темп и даже добиться расширения доли промышленности в экономике региона.

«Кроме того, мы освободили от налога на имущество те предприятия, которые работают на пищевую промышленность. Почти в два раза выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые регистрируются у нас. Это более 5 тыс. предприятий», – сказал Махмуд Али Калиматов.

Напомним, Владимир Путин, оценивая эффект от санкций, неоднократно отмечал, что желаемого результата Западу они не принесли, хоть и оказали негативное влияние на российскую экономику. При этом президент уверен, что санкции являются отличной возможностью для раскрытия внутреннего потенциала. Нужно воспользоваться моментом и развивать страну дальше.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что сейчас крайне сложно прогнозировать стабильные успехи, однако он заверил, что власти республики приложат максимум усилий для сохранения текущих темпов роста и даже их наращивания посредством поиска новых возможностей.

«Текущую ситуацию мы рассматриваем как исторический шанс на экономический прорыв», – заявил Калиматов, говоря о новых возможностях, которые появились после введения санкций.

Если говорить об основных предприятиях, ставших своеобразными локомотивами в процессе развития промышленности в Ингушетии, то это лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», завод по изготовлению алюминиевых сплавов ООО «ЗАС «РИАЛ», ООО «АТМ» по производству радиаторов отопления, птицекомплекс «Южный». На базе простаивающих заводов были запущены обувная и швейная фабрики.

Стоит отметить, что и по ряду других показателей Ингушетия занимает достойные позиции в опубликованном докладе. Например, по показателям социально-экономической и информподдержки СВО республика попала в первую двадцатку. Не секрет, что власти региона уделяют самое пристальное внимание не только семьям тех, кто отправился на защиту родины в зону СВО, но и самим военнослужащим. В республике приняты и успешно реализуется меры поддержки.