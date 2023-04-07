К 2024 году внедрение искусственного интеллекта в экономике РФ достигнет 50% — Мишустин

Внедрение искусственного интеллекта в российской экономике на данный момент составляет приблизительно 20%.

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Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В 2021-2024 годах для отрасли ИИ предусмотрено 28 млрд рублей. Сейчас внедрение ИИ в отраслях экономики достигает 20%. План к 2024 году — не менее 50%», — приводит слова Мишустина Telegram-канал правительства.

Премьер отметил, что для внедрения искусственного интеллекта в разных отраслях экономики при кабмине действует рабочая группа.

Ранее «Эксперт» писал о том, что российская IT-компания Sistemma запустила функциональный аналог ChatGPT на русском языке — модель искусственного интеллекта SistemmaGPT, которая работает на российских серверах и адаптирована для представителей бизнеса и пользователей из РФ. По словам разработчиков, SistemmaGPT предназначена в первую очередь для интеграции в рабочие процессы коммерческих и государственных структур; ее тестирование уже доступно для бизнеса. В Система сможет решать сложные визуальные задачи, включая распознавание, анализ и подсчет объектов.