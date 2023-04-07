Китайские нефтепереработчики резко увеличили закупки иранской нефти

Частные китайские нефтепереработчики в провинции Шаньдун импортировали в марте 800 тыс. баррелей иранской нефти и конденсата в сутки. Эксперты пишут о резком повышении интереса китайских компаний, главным образом, небольших и средних к нефти из Ирана. Официальных данных об импорте иранской нефти Китаем нет, но компании, отслеживающие передвижения танкеров, считают, пишет Oil Price, что в первом весеннем месяце он вырос приблизительно на 20%.

Причина, похоже, не в высоком качестве иранской нефти, которая, напомним, до сих пор находится под американскими санкциями. Скорее всего, все намного прозаичнее: российская нефть, которую они перекупают у своих нефтяных гигантов и у индийских компаний для переработки за счет их накруток обходится значительно дороже. Казалось бы, решить проблему проще простого. Для этого необходимо всего-навсего выйти напрямую на трейдеров и покупать у них российскую нефть по низким ценам, но дело в том, что мелким и средним нефтепереработчикам трудно конкурировать с нефтяными гигантами.