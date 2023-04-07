Китайские нефтепереработчики резко увеличили закупки иранской нефти

Частные китайские нефтепереработчики в провинции Шаньдун импортировали в марте 800 тыс. баррелей иранской нефти и конденсата в сутки. Эксперты пишут о резком повышении интереса китайских компаний, главным образом, небольших и средних к нефти из Ирана. Официальных данных об импорте иранской нефти Китаем нет, но компании, отслеживающие передвижения танкеров, считают, пишет Oil Price, что в первом весеннем месяце он вырос приблизительно на 20%.
Причина, похоже, не в высоком качестве иранской нефти, которая, напомним, до сих пор находится под американскими санкциями. Скорее всего, все намного прозаичнее: российская нефть, которую они перекупают у своих нефтяных гигантов и у индийских компаний для переработки за счет их накруток обходится значительно дороже. Казалось бы, решить проблему проще простого. Для этого необходимо всего-навсего выйти напрямую на трейдеров и покупать у них российскую нефть по низким ценам, но дело в том, что мелким и средним нефтепереработчикам трудно конкурировать с нефтяными гигантами.
Провинция Шаньдун находится на востоке Поднебесной. В КНР 22 провинции, но Шаньдун выделяется тем, что лидирует по количеству частных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Поэтому обстановка в ней многое говорит об обстановке во всем нефтеперерабатывающем секторе Китая. Эксперты считают, что резкий рост импорта иранской нефти в марте не единичное событие и что он продолжит расти и дальше.
Конечно, говорить о конкуренции со стороны иранской нефти нельзя или как минимум преждевременно. Россия, по данным китайской таможни, была в январе и феврале 2023 года главным экспортером нефти в Поднебесную. В первые два месяца года в Китай ежедневно в среднем поставлялось 1,94 млн баррелей, что на 23,8% больше, чем годом ранее. Саудовская Аравия, которая являлась главным поставщиком большую часть 2022 года, сейчас на втором месте.
Что касается Индии, то она и вовсе нарастила импорт российской нефти в феврале до рекордного уровня. Кстати, февраль стал пятым месяцем кряду, когда Россия оставалась главным экспортером «черного золота» и в Индию.