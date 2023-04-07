Компания из Москвы запатентовала защитный чехол для снаряжения альпинистов

Московский производитель одежды и снаряжения для экстремального туризма и альпинизма разработал и запатентовал защитные чехлы для альпинистских кошек. Об этом сообщил 7 апреля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичные производители на постоянной основе модернизируют свои производственные мощности и расширяют ассортимент выпускаемой продукции. В частности, в 2022 году компания "БАСК" увеличила парк оборудования до 67 высокотехнологичных швейных машин и 5 пухонабивочных комплексов. Это поможет увеличить выпуск высокотехнологичных товаров для экстремальных условий», — рассказал Владислав Овчинский.

Кроме того, компания активно работает в сфере замещения импорта, подчеркнул глава департамента. «Недавно здесь разработали, запатентовали и запустили в производство специальные защитные чехлы для альпинистского снаряжения, которое помогает передвигаться по льду и ледяным скалам. В рамках первой партии произведено 100 единиц продукции, которая уже поступила в продажу», — отметил он.

Напомним, альпинистские кошки крепят на подошву ботинок, чтобы передвигаться по снегу и льду. Новые чехлы помогают сохранить остроту заточки зубьев во время походов.

«Новинка появилась в рамках инновационной деятельности, это уже четвертый наш патент за последние 5 лет. Чехлы для передних зубьев альпинистских кошек мы разработали совместно с изобретателем, альпинистом, разработчиком альпинистского снаряжения Михаилом Лебедевым», — рассказал генеральный директор компании Владимир Богданов. По его словам, такая защита сохранит остроту заточки передних зубьев и обеспечит работоспособность снаряжения до момента подъема. «Чехлы подойдут для большинства видов современных кошек с монозубом или с двумя передними вертикальными зубьями, быстро надеваются и снимаются в зависимости от рельефа и предстоящих задач, и весят менее 100 гр», — добавил он.

Компания работает на рынке больше 30 лет, выпускает одежду, обувь и другое снаряжение для экстремального туризма, альпинизма и полярных экспедиций. Продукцию тестируют профессионалы: в горах и во время полярных экспедиций при сверхнизких температурах.