Кремль: участие НАТО в конфликте на Украине не повлияет на спецоперацию

У России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

Об этом в интервью CNN заявил руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков. Комментируя утечку в соцсети секретных документов по Украине, представитель Кремля отметил, что степень их вовлеченности в конфликт постепенно растёт.

«Мы следим за этим процессом. Ну, конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», – убеждён Песков.

Как ранее писал «Эксперт», заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что миротворцы НАТО на Украине будут законной целью.

«Они держат всех остальных за конченых п… придурков. И, цинично ухмыляясь, предлагают свои "миротворческие" услуги. Их истинные намерения ясны – установить на линии соприкосновения выгодный им мир с позиции силы…. Очевидно и то, что такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооруженных сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И они будут погибать в ходе военных действий», – заявил Медведев.

