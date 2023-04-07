Курс доллара достиг отметки 82 рубля впервые с 14 апреля 2022 года

Российская валюта утром 7 апреля продолжила снижаться к доллару, евро и юаню.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Мосбиржи, в 9:07 мск доллар стоил 82,675 рубля, подорожав на 1,3 рубля; курс евро к этому моменту поднялся до 90,43 рубля (+1,28 руб. к уровню закрытия прошлых торгов) — такой рост обе валюты демонстрируют впервые с 14 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,29 рубля и составила 86,16 рубля.

Курс юаня в ходе торгов 7 апреля между тем превысил 12 рубля впервые с 21 апреля 2022 года, обращает внимание агентство. Стоимость китайской валюты оказалась на 21 копейку выше уровня закрытия торгов 6 апреля.

По мнению главы управления операций на финансовых рынках Инбанка Егора Кулькова, ослаблению рубля способствуют сразу несколько факторов, среди которых предстоящие выплаты по внешнему долгу, покупка «НоваТЭКом доли Shell в проекте «Сахалин-2», превышение вывода валюты на счета в зарубежные банки над профицитом торгового баланса, а также окончание налогового периода. «Дополнительный спрос на валюту могут предъявлять инвесторы, покупающие евробонды российских эмитентов в Евроклире с дисконтом для дальнейшего обмена на замещающие облигации и продажи уже в контуре РФ. В этих условиях рубль игнорирует даже значительный рост котировок нефти после неожиданного решения ОПЕК+ существенно сократить добычу сырья с мая этого года», — добавил эксперт.