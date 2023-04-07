Механизм управления спросом мог бы помочь решить проблему нехватки энергомощностей в Сибири

Уже сегодня потребление на энергии на Дальнем Востоке растет быстрее, чем во всей остальной части России, отметил во время XV юбилейной конференции «Российская энергетика: новые грани развития», организованной «Ведомостями» заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс. Также увеличивается спрос на энергию в юго-восточной Сибири. И все это – на фоне накопленных ранее проблем, связанных с недоинвестированием. В министерстве уже планируют развитие дополнительной генерации – в частности строительство генерации мощностью около 700 МВт, которая будет распределять энергию в Забайкалье, Бурятию и Иркутск.

Строительство новых энергостанций и линий потребует 5-6 лет, поэтому нужно искать способы справляться с дефицитами энергопотребления уже сейчас, считает председатель правления «Системного оператора Единой энергосистемы» Федор Опадчий.

«Мы понимаем, где у нас есть точки необходимого развития энергосистемы. Но понимаем также, что будет некое торможение по подключению новых потребителей, и нам нужно искать способы справляться с такими дефицитами. Сетевое строительство основывается на уже оформивших техприсоединение потребителях – нет возможности развивать систему с запасом», - отмечает Опадчий.

Оперативно обеспечить потребителей необходимой энергией мог бы помочь такой механизм как управление спросом (demand response), поделился мнением во время конференции руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

«Мы предлагаем рассмотреть решения, которые уже давно внедрили в мире. Например, более активное использование demand response. Мы достигли пикового потребления (в Иркутской области – прим. автора) 23 января – 9321 МВт без холодного резерва. Думаю, есть огромное количество потребителей, кто был готов бы снизить потребление, договорившись о каком-то механизме. Да, это будет ценозависимое снижение потребления. Мы можем у себя его внедрить. Это потребует меньше инвестиций для того, чтобы покрыть растущий спрос», – выступил с предложением Михаил Хадриков.

Инструмент demand response предполагает перераспределение нагрузки или снижение энергопотребления потребителем на ограниченный период в обмен на вознаграждение. При этом потребитель не должен ничего дополнительно вкладывать со своей стороны, а только снижать нагрузку на сети в строго оговоренные часы

Для более активного развития энергосетей необходимо, чтобы государственные меры поддержки могли получать не только госкорпорации, но и частные компании, считает топ-менеджер Эн+. Кроме того, после введения зарубежных санкций в отношении России, компании вынуждены брать кредиты по повышенным ставкам в рублях, что также негативно сказывается на скорости развития энергоотрасли.

«Часто слышу, что господдержка предназначена только для госкомпаний. А мы налогов ежегодно платим не меньше, чем госкомпании, а где-то, наверное, и больше, – заметил представитель Эн+. – Меры господдержки нужны для того, чтобы создать новые инфраструктурные проекты и решить задачи, которые перед нами ставит государство. И отчитываемся за госфинансирование мы не хуже госкомпаний. Поэтому доступ к господдержке должен быть равным, и ресурсное планирование в этих условиях – рациональным и экономически обоснованным для всех», - сказал Хадриков.

Еще одним стратегически важным направлением работы является развитие кадрового потенциала, считает руководитель энергетического бизнеса Эн+. По его словам, этот вопрос должен решаться на государственном уровне. «Мы с иркутским политехом (ИРНИТУ – прим. автора) на протяжении 12 лет развиваем кадры для энергетики. Мы начали инвестировать в «Мульталабы», чтобы дети получали перспективные навыки. Им нужно обучать со школы, потому что сейчас там учатся те , кто придет на наше место»- подчеркнул он.