Минфин оценил дефицит бюджета за первый квартал

По предварительной оценке Минфина, в федеральный бюджет в январе-марте поступило 5,677 трлн рублей доходов, что на 21% ниже, чем в первом квартале 2022 года. Объем расходов предварительно оценивается в 8,077 трлн рублей, превышая показатели аналогичного периода прошлого года на 34%. Таким образом, дефицит федерального бюджета в I квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей. По сравнению с предварительными данными на конец февраля он сократился на 180 млрд рублей.

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Объем нефтегазовых доходов в январе-марте ведомство оценило в 1,635 трлн рублей, что на 45% меньше прошлогоднего уровня, связав это в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

«Использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. Кроме того, уточнение механизма определения налоговой базы соответствующих налогов, а также постепенное сокращение ценовых дисконтов на нефть марки Юралс будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора – особенно во втором полугодии текущего года», — отметили в Минфине.

Ненефтегазовые доходы в январе-марте составили 4,042 трлн рублей, что на 4% меньше аналогичных прошлогодних показателей. Минфин объяснил это единовременным возмещением в январе 2023 года переплат налога на прибыль за предшествующие периоды.

«Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых налогов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) нормализовалась после временного сокращения в январе, связанного с действием единовременных факторов (ускоренный порядок возмещения НДС, возмещение переплат налога на прибыль) и вышла в устойчиво положительную область. В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января-марта 2023 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете», — заверили в ведомстве.

Объем расходов в первом квартале Минфин предварительно оценил в 8,077 трлн рублей (+34% год к году), из которых 2,5 трлн рублей составили госзакупки. В министерстве при этом отметили, что динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась в марте (+4,2% г/г) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.

