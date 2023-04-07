Минобороны назвало новые имена участников американских военно-биологических программ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на специальном брифинге Минобороны РФ назвал новые имена участников военно-биологических программ из числа граждан США и Украины.

В их числе руководитель неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулёза» в Киеве Элиот Джейкобс Перлман, который принимал непосредственное участие в создании лабораторной базы для реализации военно-биологических исследований на территории Украины», передаёт РИА Новости.

Кроме того, Кириллов назвал Грега Гласса, профессора института новых патогенов при Университете штата Флорида, который занимался изучением распространения возбудителя туляремии на Украине. Он также привлекался реализации проекта Ю-Пи-8 (распространение вирусов конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине).

Ещё один участник военно-биологических программ профессор Эндрю Стэнли Пекос – он привлекался в качестве одного из ведущих консультантов к проекту Ю-Пи-2. Данный проект занимался применением геоинформационных систем, удалённым наблюдением и лабораторной диагностикой для выявления заболеваний туляремией и сибирской язвой у людей и животных на Украине.

«В числе исполнителей есть также граждане Украины: Наталия Родина (заместитель генерального директора государственного учреждения «Киевский областной лабораторный центр» Минздрава Украины и бывший сотрудник американской компании «Блэк энд Витч»). С 2020 года он является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики», – заявил Кириллов.

В проектах, согласно данным Минобороны, участвовала и Елена Нестерова – директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения. Она координировала деятельность компании «Лабиринт глобал Хелс», которая осуществляла взаимодействие между госорганами Украины и компанией «Метабиота».

Генерал-лейтенант также назвал цели биопрограмм США на постсоветском пространстве. Как подчеркнул он, Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания сил НАТО.

«Целью, реализуемой Международным научно-техническим центром программы снижения биологической угрозы, является защита США, их вооруженных сил и союзников, что в очередной раз подтверждает, что американцы рассматривают постсоветское пространство как плацдарм для развертывания воинских подразделений НАТО».

Как ранее писал «Эксперт», на специальном брифинге Минобороны РФ, состоявшемся 10 марта, Кириллов назвал имена участников военно-биологических программ США, среди которых представители государственных институтов и частных компаний Украины.