Минобороны сообщило о чувствительных потерях, которые ВСУ несут в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило о чувствительных потерях, которые ВСУ несут в зоне проведения специальной военной операции, продолжающейся на Украине.

Так, согласно оперативным данным, озвученным на брифинге 7 апреля официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, за последние сутки на Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии уничтожено 260 украинских военнослужащих, 8 автомобилей, 3 танка, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы («МСТА-Б» и Д-20), боевая машина пехоты и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар (ДНР). Потери противника здесь составили до 20 украинских военнослужащих, 2 пикапа и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение противнику в районе населённого пункта Терны (ДНР). Потери ВСУ составили свыше 50 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, пикап, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка (Харьковская область). Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 2 автомобиля и гаубица Д-30.

В районах населённых пунктов Ивановка (ДНР) и Новолюбовка (ЛНР) уничтожены 2 склада боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Новоберислав (Херсонская область) поражён командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 126-й бригады территориальной обороны.

Российские системы ПВО за сутки перехватили 2 снаряда РСЗО HIMARS, сбили 11 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Ольгинка, Привольное (ДНР), Кармазиновка, Новокраснянка (ЛНР) и Ремовка (Запорожская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 406 украинских военных самолётов, 228 вертолётов, 3 695 БПЛА, 415 ЗРК, 8 563 танка и других боевых бронированных машин, 1 078 боевых машин РСЗО, 4 525 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 9 334 единицы специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 6 апреля Конашенков сообщил, что российские войска пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) войск ВСУ в Брянской области.

Согласно данным ведомства, в четверг утром подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ РФ была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков в районе населённого пункта Случовск.

В ходе боестолкновения огнём артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение, диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.