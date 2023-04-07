Мировые цены на продовольствие падают уже 12 месяцев подряд

Мировые цены на продовольствие в марте снизились до 126,9 пункта, что на 2,1% меньше, чем в феврале, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Падение Индекса продовольственных цен, который отражает изменение стоимости основных продуктов питания, продолжается уже двенадцатый месяц подряд после того, как показатель достиг своего максимума в марте прошлого года.

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«В марте 2023 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 126,9 пункта, что на 2,8 пункта (2,1%) ниже показателя февраля; такое падение продолжается уже двенадцатый месяц после того, как он достиг своего максимума год назад. За прошедшие с марта 2022 года 12 месяцев значение Индекса упало на целых 32,8 пункта (20,5%). Основным фактором, определяющим снижение Индекса в марте, было падение цен на зерновые, растительные масла и молочную продукцию, при этом выросли цены на сахар и мясо», — отметили в ФАО.

Индекс цен на зерновые в марте снизился на 8,2 пункта (5,6%) по сравнению с февральским показателем и на 31,6 пункта (18,6%) в сравнении с мартом прошлого года. Больше всего (на 7,1%) упали цены на пшеницу, что было обусловлено значительными запасами в мире и острой конкуренцией между экспортерами.

Цены на растительные масла уменьшились на 3% за месяц и на 47,7% за год. Снизилась стоимость соевого, рапсового и подсолнечного масел, что с избытком компенсировало рост мировых цен на пальмовое масло. После периода падения, продолжавшегося три месяца подряд, мировые цены на пальмовое масло в марте вернулись к росту, отметили в ФАО.

Цены на молочную продукцию снизились на 0,8% за месяц и на 10,7% за год. Мировые цены на мясо выросли на 0,8%, при этом оставшись на 5,3% ниже прошлогоднего уровня. Индекс цен на сахар вырос за месяц на 1,5%, до 127 пунктов, и достиг самого высокого значения с октября 2016 года. В организации такое подорожание связывают с «опасениями в связи с сокращением предложения на мировых рынках в сезоне 2022–2023 годов в результате ухудшения видов на урожай в Индии, Таиланде и Китае».

Согласно данным, представленным на сайте ФАО, Индекс продовольственных цен достиг пиковых значений весной 2022 года (159,7 пункта в марте, 158,4 в апреле и 158,1 в мае). С тех пор он постепенно снижается.

