Москва будет сотрудничать с Национальным Рейтинговым Агентством в сфере ESG

Москва совместно с Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) будет развивать проекты, направленные на на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом сообщил 7 апреля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский со ссылкой на заключенное сторонами соглашение.

«В прошлом году мы активно работали над ESG-концепцией развития Москвы, а также формированием ESG-профиля субъектов России, который бы учитывал особенности развития каждого региона. В этой связи сотрудничество с одним из ведущих рейтинговых агентств России — большой шаг к закреплению Москвы в качестве методологического центра по реализации ESG-повестки, которая основывается на фундаментальных целях и принципах устойчивого развития, — сказал Владислав Овчинский. — В рамках сотрудничества в настоящее время мы работаем над проектом, который позволит анализировать и перенимать лучшие практики у крупных городов и регионов ЕАЭС».

По его словам, в рамках партнерства появятся совместные проекты, исследования и рэнкинги, направленные на улучшение инвестиционного климата, а также на внедрение принципов и подходов экологической, социальной и управленческой ответственности. Таким образом стороны намерены придать новый импульс городам и регионам ЕАЭС в сфере инвестиционной активности и межрегиональной интеграции.

«На протяжении десяти лет НРА проводит исследования инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. И мы рады, что столица из года в год подтверждает лидирующие позиции в части инвестиционного климата, а также лучших практик устойчивого развития», — отметила генеральный директор агентства Татьяна Григорьева. Она также выразила уверенность в том, что сотрудничество с властями столицы будет плодотворным.

Напомним, Москва активно работает на достижение ЦУР. В 2019-2021 гг город участвовал в «пилоте Организации экономического сотрудничества и развития «Территориальный подход в достижении ЦУР» и обеспечила 100% исполнение показателей по шести целями включая такие как «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Гендерное равенство», «Борьба с изменениями климата».

А в конце 2022 года департамент заключил меморандум с Национальной сетью Глобального договора ООН о намерении сотрудничества и партнерства в области достижения Целей устойчивого развития. В феврале 2023-го мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, расширив полномочия департамента по реализации политики по достижению ЦУР. Сегодня он активно реализует проекты по 8 ЦУР из 17.

Добавим, ESG обозначает принцип управления, основанный на благоприятной окружающей среде (Environmental), социальном воздействии (Social) и корпоративном управлении (Governance). Компании, которые придерживаются принципов ESG, становятся более привлекательными для инвесторов и клиентов, что приводит к увеличению инвестиций и созданию новых рабочих мест.